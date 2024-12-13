Generador de Incorporación de Contratistas: Simplifica tu Proceso

Genera contenido escalable de incorporación de contratistas de manera eficiente, asegurando la formación en cumplimiento con Texto a vídeo desde guion.

Dirigido a gerentes de recursos humanos, este vídeo de 45 segundos debe adoptar un estilo visual y auditivo profesional pero tranquilizador, demostrando cómo un Generador de IA simplifica el proceso de incorporación. La narrativa destacará la eficiencia de crear contenido atractivo aprovechando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para automatizar las comunicaciones rutinarias, ahorrando tiempo y recursos en la incorporación automatizada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para propietarios de pequeñas empresas y profesionales de recursos humanos, crea un vídeo de 30 segundos con un estilo visual amigable, limpio e instructivo. Este vídeo mostrará lo fácil que es transformar una Lista de Verificación de Incorporación de Contratistas en una guía de vídeo atractiva utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen, haciendo el proceso claro y accesible para nuevos contratistas a través de plantillas personalizables.
Prompt de Ejemplo 2
Este vídeo informativo de 60 segundos, dirigido a equipos legales, oficiales de cumplimiento y gerentes de recursos humanos, utilizará un estilo visual y auditivo autoritario y claro para abordar las complejidades de los documentos legales y de cumplimiento y el aspecto crítico del riesgo de clasificación errónea. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar información crucial de manera atractiva y confiable, asegurando la comprensión sin abrumar al espectador.
Prompt de Ejemplo 3
Diseñado para departamentos de recursos humanos de empresas y gerentes de operaciones, este vídeo de 50 segundos contará con un estilo visual moderno, dinámico y orientado a soluciones. Ilustrará el poder de un generador de incorporación de contratistas en la producción de Contenido de Incorporación de Contratistas Escalable, enfatizando cómo la generación de Locuciones de HeyGen asegura una voz de marca consistente en todos los materiales de incorporación, facilitando un despliegue rápido y eficiente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Incorporación de Contratistas

Optimiza tu proceso de incorporación de contratistas generando rápidamente contenido de vídeo atractivo y conforme con IA, asegurando un inicio fluido y eficiente para cada nuevo miembro del equipo.

1
Step 1
Crea tu Base de Incorporación
Comienza aprovechando plantillas personalizables o introduciendo tu guion para definir los pasos fundamentales de tu proceso de incorporación de contratistas. Esto establece una base clara y consistente para presentaciones efectivas de nuevos contratistas.
2
Step 2
Elige tus Elementos Visuales y de Voz
Mejora tu vídeo seleccionando un avatar de IA para guiar a tus nuevos contratistas. Esta elección crea una experiencia visual profesional y atractiva, alineada con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Añade Contenido y Marca Esenciales
Integra sin problemas información crucial como detalles de formación en cumplimiento o formularios fiscales en tu vídeo. Aplica controles de marca como tu logotipo y colores para asegurar que cada aspecto refuerce la imagen profesional de tu empresa.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Incorporación Automatizado
Finaliza tu contenido de incorporación de contratistas exportando el vídeo generado por IA en el formato y relación de aspecto deseados. Esto asegura que tengas contenido de incorporación de contratistas escalable listo para su despliegue, minimizando el riesgo de clasificación errónea y asegurando el cumplimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Vídeos de Incorporación

.

Genera rápidamente explicaciones en vídeo concisas y atractivas para documentos o procedimientos críticos de incorporación, mejorando la claridad y reduciendo el tiempo para el cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar nuestro proceso de incorporación de contratistas?

HeyGen revoluciona el proceso de incorporación de contratistas al permitir la creación de contenido de vídeo atractivo impulsado por IA. Puedes desarrollar vídeos de incorporación completos, reduciendo el esfuerzo manual y asegurando una experiencia de incorporación consistente y automatizada para todos los contratistas.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para los vídeos de incorporación de contratistas?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote infundir la identidad de tu empresa en cada vídeo de incorporación. Utiliza plantillas personalizables, incorpora tu logotipo y aplica los colores de tu marca para crear contenido profesional y coherente con avatares de IA y locuciones personalizadas.

¿Es fácil crear contenido de formación atractivo para contratistas con el Generador de IA de HeyGen?

Absolutamente, el Generador de IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos. Transforma tus guiones en vídeos profesionales utilizando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion y la generación de Locuciones de alta calidad, haciendo eficiente el desarrollo de formación en cumplimiento y otros materiales esenciales.

¿Puede HeyGen ayudar con contenido escalable para el cumplimiento y requisitos legales de contratistas?

Sí, HeyGen apoya la creación de Contenido de Incorporación de Contratistas Escalable, incluyendo vídeos para formación en cumplimiento e información crucial como formularios fiscales. Esto ayuda a los gerentes de recursos humanos a mitigar el riesgo de clasificación errónea y asegura que todos los contratistas reciban documentos legales y de cumplimiento vitales de manera eficiente.

