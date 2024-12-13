Creador de Vídeos Explicativos para Contratistas: Impulsa tu Negocio

Aumenta el compromiso de los clientes con vídeos explicativos profesionales. La generación de voz en off de HeyGen añade un toque pulido y persuasivo a cada proyecto.

Crea un vídeo explicativo de 45 segundos diseñado para contratistas independientes, con el objetivo de articular claramente sus servicios a potenciales clientes, destacando los beneficios de contratar a un experto local. El estilo visual debe ser profesional y confiable, incorporando gráficos animados sutiles de herramientas y proyectos, complementados por una voz en off amigable y tranquilizadora generada con la función de generación de voz en off de HeyGen. Este vídeo tiene como objetivo construir una relación inmediata y transmitir la experiencia de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo animado de 30 segundos dirigido a equipos de marketing dentro de grandes empresas de construcción, demostrando un nuevo material o técnica de construcción sostenible. Emplea un estilo visual dinámico con gráficos en movimiento nítidos y una banda sonora animada, presentando un avatar de AI atractivo para presentar la información clave de manera concisa. El objetivo es captar rápidamente la atención en las plataformas de redes sociales y generar interés entre los profesionales de la industria.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos utilizando una plantilla predefinida, dirigido a propietarios que consideran renovaciones, guiándolos a través del proceso de remodelación de una cocina desde la consulta hasta la finalización. La narrativa visual debe ser cálida y acogedora, utilizando una mezcla de metraje de archivo y gráficos simples para ilustrar cada paso, apoyado por un guion alentador e informativo. Aprovecha las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para agilizar el proceso de creación, facilitando que cualquier profesional del sector cuente la historia de su proyecto.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo conciso de 15 segundos para profesionales de ventas en el sector de la contratación, diseñado específicamente para resaltar una propuesta de venta única de su servicio, como una garantía de satisfacción o una rápida finalización del proyecto. La presentación visual debe ser directa e impactante, utilizando superposiciones de texto audaces y cortes rápidos, con subtítulos generados automáticamente para asegurar la claridad incluso en entornos de visualización sin sonido. Este vídeo debe servir como un potente inicio para presentaciones o un rápido compartir en aplicaciones de mensajería.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Explicativos para Contratistas

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos profesionales que muestren tus servicios de contratista, involucren a tu audiencia y aumenten la visibilidad de tu negocio con nuestras herramientas intuitivas.

1
Step 1
Selecciona el Inicio de tu Proyecto
Elige entre nuestra amplia gama de Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para iniciar tu vídeo explicativo de contratista, asegurando un aspecto pulido desde el principio.
2
Step 2
Personaliza con Facilidad
Personaliza el contenido de tu vídeo, añade detalles específicos e integra los elementos de tu marca utilizando nuestra interfaz fácil de usar, diseñada para una edición sin esfuerzo.
3
Step 3
Añade Narración Profesional
Eleva tu mensaje utilizando nuestra función integrada de generación de voz en off, que te permite crear audio de alta calidad en múltiples voces e idiomas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo explicativo y optimízalo para cualquier plataforma utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu mensaje llegue a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes y Proyectos

Transforma testimonios de clientes y muestras de proyectos en vídeos AI atractivos que generen confianza y demuestren experiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos profesionales?

HeyGen es una plataforma avanzada de creación de vídeos impulsada por AI, diseñada para hacer que la producción de vídeos explicativos sea sencilla. Con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de plantillas de vídeos explicativos, puedes crear contenido atractivo rápidamente sin necesidad de habilidades complejas de edición.

¿Pueden las empresas como los contratistas usar HeyGen de manera efectiva para el marketing con vídeos explicativos?

Absolutamente. HeyGen sirve como un excelente creador de vídeos explicativos para contratistas, permitiendo a las empresas producir vídeos de alta calidad para Ventas y Marketing y promoción en redes sociales. Puedes aprovechar los avatares de AI y la generación de voz en off realista para articular tus servicios de manera clara y profesional.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para producir vídeos explicativos animados?

HeyGen ofrece un conjunto de características únicas para crear vídeos explicativos animados, incluyendo avatares de AI que pueden entregar tu guion con expresiones naturales. La plataforma soporta capacidades de texto a vídeo, permitiéndote transformar contenido escrito en visuales dinámicos con facilidad, completos con animaciones y gráficos en movimiento.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para hacer vídeos explicativos?

Sí, HeyGen cuenta con una interfaz fácil de usar que simplifica el proceso de creación de vídeos explicativos para todos. Su diseño accesible, combinado con plantillas predefinidas y herramientas de creación de vídeos impulsadas por AI, asegura una experiencia fluida y eficiente de principio a fin.

