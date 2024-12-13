Creador de Vídeos de Resumen de Contratos: Simplifica Acuerdos Complejos

Genera vídeos profesionales de resumen de contratos con facilidad usando texto a vídeo desde guion.

465/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo e informativo de 90 segundos para equipos de ventas y nuevos clientes, enfocado en crear un 'creador de vídeos explicativos de contratos' amigable para la incorporación. La presentación visual debe ser brillante y accesible, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para guiar a los espectadores, con subtítulos claros y concisos que aseguren la perfecta comprensión de los términos legales para cada miembro de la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corporativo y directo de 2 minutos para equipos legales internos y empleados, ilustrando nuevas políticas de contratos con un 'agente de vídeo de IA'. Este vídeo de formación debe contar con un presentador de IA experto que entregue contenido generado directamente desde el guion usando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen, manteniendo una estética visual moderna e instructiva para asegurar una comunicación interna clara.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de marketing dinámico y persuasivo de 45 segundos para gerentes de marketing y líderes de ventas, mostrando lo fácil que es crear vídeos de 'resumen de contratos'. El estilo visual y de audio debe ser elegante y seguro, incorporando vídeos de stock de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, y diseñado para un compromiso óptimo en varias plataformas utilizando el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Resumen de Contratos

Transforma contratos complejos en explicaciones en vídeo claras y concisas sin esfuerzo, haciendo que la información legal sea accesible y fácil de entender.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Contrato
Comienza escribiendo o pegando los detalles de tu contrato en la plataforma. Nuestra poderosa tecnología de texto a vídeo preparará instantáneamente tu contenido para la traducción visual.
2
Step 2
Elige Tus Elementos Visuales
Selecciona de una biblioteca de plantillas y escenas profesionales para complementar el contenido de tu contrato. Personaliza el diseño para que coincida con tu marca.
3
Step 3
Añade un Avatar de IA
Eleva tu presentación seleccionando un avatar de IA realista para articular claramente los detalles del contrato, haciendo la información compleja más atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Revisa tu vídeo completo de resumen de contrato. Una vez satisfecho, expórtalo en el formato deseado y compártelo para simplificar temas complejos para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Módulos de Aprendizaje Legal Comprensivos

.

Genera contenido extenso en vídeo sobre varios tipos de contratos, permitiendo una educación más amplia y asegurando una comprensión consistente en los equipos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la generación de vídeos?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de agentes de vídeo de IA y las capacidades de texto a vídeo para transformar tus guiones en una generación de vídeos profesional de principio a fin. Este enfoque simplifica el proceso de crear contenido atractivo y explicar temas complejos.

¿Puede HeyGen producir vídeos con avatares de IA realistas y voces en off?

Sí, HeyGen permite la creación de contenido profesional con avatares de IA altamente realistas y tecnología sofisticada de voz en off de IA. Esto asegura que tus vídeos sean atractivos y comuniquen eficazmente tu mensaje.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen ofrece un editor fácil de usar de arrastrar y soltar complementado por una selección diversa de plantillas personalizables. Estas características permiten a los usuarios crear contenido profesional rápidamente y optimizar su flujo de trabajo de producción de vídeos.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a simplificar información compleja para vídeos explicativos?

Como un avanzado creador de vídeos explicativos, HeyGen sobresale en ayudarte a simplificar temas complejos a través de visuales dinámicos y la inclusión de subtítulos claros y concisos. Esto asegura que tu mensaje sea fácilmente comprendido e impactante para tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo