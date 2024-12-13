Creador de Vídeos de Liderazgo Contextual: Empodera a tu Equipo

Aumenta el compromiso y ofrece formación personalizada con avatares AI dinámicos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de liderazgo de pensamiento de 90 segundos que discuta el futuro del trabajo remoto, dirigido a ejecutivos de recursos humanos y estrategas empresariales. La estética visual debe ser moderna y elegante, incorporando gráficos profesionales y una voz AI autoritaria y atractiva. Aprovecha los avatares AI de HeyGen para presentar ideas complejas de manera clara y consistente, manteniendo una imagen corporativa pulida a lo largo del vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos para todos los empleados, explicando una nueva política de la empresa sobre seguridad digital. El estilo visual y de audio debe ser directo y amigable, utilizando texto claro en pantalla y una voz fácil de entender. Asegúrate de que los subtítulos de HeyGen se muestren de manera prominente para mejorar la accesibilidad y comprensión de todos los espectadores, haciendo que el proceso de formación de empleados sea más inclusivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 2 minutos que muestre las capacidades de un creador de vídeos impulsado por AI para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y enérgico, con cortes rápidos y música de fondo animada. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente diversas demostraciones de diferentes estilos de vídeo, destacando la versatilidad y facilidad de creación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Liderazgo Contextual

Crea vídeos de formación en liderazgo atractivos sin esfuerzo. Transforma tus ideas en contenido de liderazgo de pensamiento impactante con la creación de vídeos impulsada por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje de liderazgo. Utiliza el creador de vídeos impulsado por AI para transformar tu texto en un vídeo dinámico, aprovechando características como texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar tu mensaje. Selecciona la persona visual perfecta para entregar tus ideas de liderazgo contextual de manera profesional.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Mejora tus vídeos de formación en liderazgo con una voz en off AI de sonido natural. Genera automáticamente subtítulos para asegurar que tu mensaje sea accesible e impactante para todos los espectadores.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Personaliza tu vídeo de liderazgo de pensamiento con tus controles de marca únicos, incluyendo logotipos y colores. Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos para compartirlo sin problemas a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido de Liderazgo de Pensamiento Impactante

Desarrolla vídeos motivacionales y de liderazgo de pensamiento convincentes utilizando AI para inspirar, educar e influir efectivamente a tu audiencia objetivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos impulsados por AI?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar guiones en vídeos profesionales utilizando avatares AI realistas y voz en off AI natural, agilizando todo el proceso de producción de texto a vídeo.

¿Puede HeyGen crear avatares AI personalizados y contenido multilingüe?

Sí, HeyGen permite la creación de avatares AI personalizados y soporta doblaje multilingüe, permitiéndote generar contenido diverso para una audiencia global con voz en off y subtítulos localizados.

¿Qué características ofrece HeyGen para una producción de vídeo eficiente?

HeyGen proporciona un editor de vídeo completo con plantillas de vídeo personalizables, controles de marca robustos y capacidades eficientes de texto a vídeo, asegurando una creación de contenido rápida y consistente para diversas necesidades como formación de empleados o microaprendizaje.

¿HeyGen soporta subtítulos automáticos e integración de medios de stock?

Absolutamente. HeyGen genera automáticamente subtítulos para tus vídeos y ofrece una amplia integración de medios de stock, mejorando tu contenido visual y haciéndolo accesible a una audiencia más amplia.

