Generador de Vídeos de Vista Previa de Contenido para Previews Atractivos
Transforma rápidamente guiones en vistas previas de contenido cautivadoras usando la potente función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de demostración de producto de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando una nueva función de software. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y enérgico, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar el recorrido e integrando capturas de pantalla del producto a través del soporte de biblioteca de medios/stock, junto con la generación de locuciones personalizadas para explicar funcionalidades complejas de manera clara.
Imagina un clip de 45 segundos para redes sociales diseñado para creadores de contenido, ilustrando cómo producir fragmentos de vídeo de vista previa de generador de contenido para nuevos lanzamientos. Este vídeo debe ser rápido y visualmente atractivo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y empleando subtítulos/captions para una mayor accesibilidad, asegurando que el resultado final sea un vídeo acorde a la marca.
Produce una introducción de módulo de formación de 2 minutos para formadores corporativos, centrada en estrategias de comunicación global con un traductor de vídeo con IA. El vídeo debe tener un estilo visual educativo y claro, demostrando los avatares de IA de HeyGen hablando en múltiples idiomas con sincronización labial precisa, superando efectivamente las barreras del idioma para audiencias de empleados diversas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vistas Previas de Anuncios Altamente Convertibles.
Produce rápidamente vistas previas de anuncios de vídeo convincentes con IA para probar conceptos y maximizar el rendimiento de la campaña antes del lanzamiento.
Crea Vistas Previas de Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea instantáneamente vistas previas de vídeo cautivadoras para redes sociales y clips usando IA para aumentar el compromiso y el alcance en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica el generador de vídeos con IA de HeyGen la creación de contenido?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeo, permitiendo a los usuarios crear contenido profesional de manera eficiente. Nuestra plataforma cuenta con avatares de IA realistas y herramientas robustas de edición de vídeo para agilizar tu proceso de producción desde el guion hasta el vídeo final.
¿Puede HeyGen convertir texto en contenido de vídeo atractivo con locuciones de IA?
Sí, HeyGen se especializa en convertir tus guiones en contenido de vídeo dinámico usando tecnología sofisticada de texto a vídeo. Puedes seleccionar entre una amplia gama de locuciones de IA que ofrecen narraciones naturales y expresivas, mejorando tus vídeos de marketing y presencia en redes sociales.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los avatares de IA y las plantillas de vídeo en HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización para los avatares de IA, permitiéndote adaptar su apariencia y expresiones para asegurar vídeos acordes a la marca. Además, nuestras diversas plantillas de vídeo pueden ser completamente personalizadas con tu marca, medios y subtítulos para ajustarse a tus necesidades específicas.
¿Cómo apoya HeyGen las funciones avanzadas de edición de vídeo y gestión de activos?
HeyGen ofrece funcionalidades completas de edición de vídeo dentro de su plataforma, permitiendo la integración sin problemas de tus propios activos de biblioteca de medios y transformaciones de imagen a vídeo con IA. Puedes gestionar fácilmente elementos como subtítulos, controles de marca y ajustes de relación de aspecto para producir vídeos pulidos y profesionales.