Generador de Vídeos AI: Mejora el Rendimiento de tu Contenido
Transforma guiones en vídeos de alta calidad para redes sociales sin esfuerzo con las capacidades de texto a vídeo desde guion impulsadas por AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo profesional e informativo de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing y propietarios de pequeñas empresas, demostrando el poder de la creación de vídeo de principio a fin. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, acompañado de una generación de voz en off autoritaria, destacando cómo las características de vídeo generativo de AI de HeyGen, combinadas con plantillas y escenas profesionales, pueden producir resultados de alta calidad sin esfuerzo.
Produce un vídeo corto artístico y visualmente rico de 60 segundos para artistas digitales y agencias creativas, enfatizando el control creativo y la personalización que ofrecen las herramientas de creación de vídeo AI. La estética debe ser experimental e inspiradora, con música ambiental, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y la redimensión y exportación flexible de la relación de aspecto para crear narrativas visuales únicas.
Diseña un vídeo explicativo moderno y eficiente de 30 segundos para emprendedores ocupados y creadores de cursos en línea, destacando las aplicaciones de productividad de vídeo. El estilo visual y de audio debe ser claro y amigable, explicando cómo las plantillas y escenas integradas de HeyGen, junto con la edición de guiones sin interrupciones, permiten una generación rápida de contenido, mejorada aún más por los subtítulos automáticos para accesibilidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo AI atractivos diseñados para maximizar el ROAS y captar la atención del público.
Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos para redes sociales listos para volverse virales, mejorando el compromiso del público y ampliando tu alcance en línea sin esfuerzo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos AI?
HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos AI, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos AI atractivos sin esfuerzo. Su interfaz intuitiva y capacidades de vídeo generativo AI proporcionan un control creativo robusto y personalización para una salida de vídeo de alta calidad.
¿Puede HeyGen producir vídeos AI con avatares AI realistas para diversas necesidades de contenido?
Sí, HeyGen ofrece una amplia selección de avatares AI realistas, perfectos para crear vídeos dinámicos para redes sociales, contenido de marketing y más. Esta plataforma de creación de vídeo de principio a fin mejora tu narrativa con visuales impulsados por AI y gestos expresivos.
¿Qué opciones de control creativo y personalización ofrece HeyGen para los flujos de trabajo de producción de vídeo?
HeyGen proporciona un control creativo integral a través de características como controles de marca para logotipos y colores, y una extensa biblioteca de medios. Los usuarios también pueden utilizar plantillas impulsadas por AI y una edición precisa de guiones para personalizar completamente sus vídeos AI dentro de flujos de trabajo de producción de vídeo eficientes.
¿Es HeyGen adecuado para generar varios tipos de contenido de vídeo AI, incluidos cortos y de formato largo?
Absolutamente, HeyGen es una aplicación de productividad de vídeo versátil diseñada para diversas necesidades de contenido de vídeo AI. Soporta desde vídeos virales y cortos para redes sociales hasta presentaciones más largas, con características como redimensión de la relación de aspecto y generación automática de subtítulos.