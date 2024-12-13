Creador de Vídeos de Marketing de Contenidos: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Crea sin esfuerzo vídeos cautivadores para redes sociales y contenido explicativo utilizando texto a vídeo con IA desde guión para campañas de marketing impactantes.

Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing técnico, demostrando cómo producir rápidamente contenido atractivo utilizando avatares de IA. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con una locución profesional y directa que explique el proceso. Destaca la integración fluida de avatares de IA y la generación de locuciones para crear material de marketing de contenido convincente sin necesidad de equipos costosos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo de 90 segundos para especialistas en marketing digital y creadores de contenido, mostrando el poder de la transformación de texto a vídeo con IA. El estilo visual y de audio debe ser un tutorial de captura de pantalla atractivo con una locución entusiasta, ilustrando claramente cómo convertir guiones en vídeos profesionales utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guión de HeyGen. Asegúrate de que los subtítulos/captions nítidos se generen automáticamente para mejorar la accesibilidad y el compromiso, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para campañas de marketing en vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial conciso de 2 minutos dirigido a gerentes de marketing y equipos de producción de vídeo, destacando la eficiencia de las plantillas y escenas predefinidas de HeyGen. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico, mostrando varias aplicaciones de plantillas con música de fondo animada y una locución profesional. Enfatiza cómo HeyGen actúa como el creador de vídeos definitivo potenciado por IA, aprovechando su extensa biblioteca de medios/soporte de stock para crear producciones de alta calidad rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un clip dinámico de 45 segundos para gestores de redes sociales y especialistas en marketing de comercio electrónico, centrándose en la versatilidad del cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones. El estilo visual debe ser rápido y centrado en la demostración, con visuales nítidos y música de fondo enérgica, ilustrando cómo un solo vídeo puede optimizarse sin esfuerzo para diferentes plataformas. Este vídeo debe subrayar el papel de HeyGen como un creador de vídeos de marketing esencial y plataforma de marketing en vídeo, mejorado aún más por los subtítulos/captions generados automáticamente para maximizar el alcance en cualquier canal.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Marketing de Contenidos

Produce rápidamente vídeos de marketing de contenidos profesionales que involucren a tu audiencia y eleven tu marca utilizando herramientas intuitivas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza pegando tu guión para aprovechar nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde guión", transformando instantáneamente tus ideas en una estructura de vídeo base.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Llena tus escenas con "avatares de IA" dinámicos para presentar tu mensaje, o enriquece con visuales atractivos de nuestra biblioteca de medios. Esto da vida a tu vídeo de marketing.
3
Step 3
Personaliza la Identidad de tu Marca
Aplica los colores, fuentes y logotipo únicos de tu marca utilizando nuestros "Controles de marca" intuitivos, asegurando que cada vídeo de marketing se alinee perfectamente con tu marca establecida.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Contenido
Finaliza tu creación y utiliza nuestra función de "Cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu contenido para plataformas como vídeos de redes sociales, alcanzando efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

.

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos y atractivos vídeos testimoniales para construir confianza y credibilidad con tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para agilizar la creación de contenido en vídeo?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos integrando herramientas avanzadas impulsadas por IA, permitiéndote transformar texto en vídeo sin esfuerzo. Esto incluye la generación de avatares de IA realistas y la síntesis de voces directamente desde tu guión, haciendo el proceso altamente eficiente.

¿Qué variedad de vídeos de marketing puedo crear usando la plataforma de HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos de marketing profesionales, como vídeos atractivos para redes sociales, anuncios en vídeo convincentes, testimonios auténticos y vídeos explicativos informativos. La plataforma ofrece plantillas de vídeo versátiles y una interfaz intuitiva para dar vida a tus conceptos.

¿Puede HeyGen acomodar la personalización de marca y activos de medios externos?

Sí, HeyGen admite controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo y los colores de tu empresa en tus vídeos. También puedes integrar activos de medios externos o aprovechar la completa biblioteca de medios de HeyGen para una experiencia de creación de vídeos de marketing verdaderamente personalizada.

¿Qué opciones de exportación ofrece HeyGen para la distribución de vídeos en múltiples plataformas?

HeyGen asegura que tu contenido de vídeo esté optimizado para cualquier plataforma ofreciendo varias opciones de cambio de tamaño de relación de aspecto y capacidades de exportación flexibles. También genera automáticamente subtítulos y captions precisos, mejorando la accesibilidad y el alcance a través de diferentes canales.

