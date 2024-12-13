Potencia tu Estrategia con un Generador de Vídeos de Marketing de Contenidos

Crea fácilmente impresionantes vídeos de marketing con nuestro generador de vídeos con IA, transformando tus guiones en visuales atractivos en minutos.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto que demuestre cómo se puede explicar de manera eficiente un producto técnico, como un generador de vídeos con IA. Este vídeo, dirigido a gestores de producto ocupados y desarrolladores de software, debe presentar un estilo visual limpio y minimalista con animaciones de texto claras en pantalla, acompañado de una voz en off precisa y autoritaria, destacando la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para simplificar información compleja en contenido atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Produce un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a agencias de marketing digital y propietarios de pequeñas empresas, mostrando el poder de HeyGen como creador de vídeos de marketing. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, presentando un avatar de IA profesional y humanoide que explique los beneficios del marketing de contenido personalizado, respaldado por una banda sonora contemporánea y animada, enfatizando la integración y utilización sin problemas de los "Avatares de IA" de HeyGen para crear campañas impactantes.
Desarrolla un vídeo de consejo rápido de 45 segundos para creadores de contenido y equipos de marketing, ilustrando cómo crear rápidamente vídeos de marketing alineados con la marca utilizando un generador de vídeos con IA en línea. Emplea un estilo visual rápido y atractivo con gráficos vibrantes y superposiciones de texto claras, subrayado por una pista musical corporativa enérgica y un narrador amigable. El vídeo debe demostrar específicamente cómo aprovechar las "Plantillas y escenas" de HeyGen para una creación de vídeos rápida y profesional.
Diseña un vídeo tutorial de 1 minuto y 30 segundos dirigido a gestores de redes sociales y equipos de marketing global, centrado en hacer que el contenido de marketing en vídeo sea más accesible y de mayor alcance. El estilo visual y de audio debe ser altamente profesional e inclusivo, demostrando varios formatos de aspecto y mostrando cómo HeyGen genera automáticamente "Subtítulos/captions" para audiencias diversas, asegurando que todos los detalles técnicos se comuniquen claramente a través de una voz en off nítida y ejemplos prácticos.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Marketing de Contenidos

Crea fácilmente vídeos de marketing de contenidos atractivos y alineados con la marca en minutos, aprovechando la IA para transformar tus ideas en historias visuales cautivadoras.

Crea tu Proyecto
Comienza pegando tu guion para generar escenas de vídeo o selecciona entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para marketing de contenidos.
Selecciona tu Avatar y Voz
Elige entre una amplia gama de avatares de IA y genera voces en off de sonido natural que se ajusten perfectamente al tono de tu marca para tu vídeo de marketing.
Añade Elementos de Marca
Incorpora el logotipo, colores y otros activos visuales de tu marca utilizando controles de marca intuitivos para asegurar que tu vídeo esté perfectamente alineado con la marca.
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de marketing de contenidos, selecciona la relación de aspecto deseada y expórtalo fácilmente para su distribución en todos tus canales de marketing.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

Crea fácilmente vídeos de IA atractivos para resaltar el éxito de los clientes, generando confianza y mostrando el valor del producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos con IA?

HeyGen utiliza IA avanzada para transformar guiones en vídeos atractivos, con avatares de IA realistas y voces en off sincronizadas. Este proceso simplificado hace que la creación de vídeos complejos sea accesible para diversas necesidades de marketing de contenidos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la edición de vídeos?

HeyGen ofrece un potente editor de vídeos con IA en línea con una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, que permite a los usuarios personalizar plantillas diseñadas profesionalmente e integrar sus propios medios. Los usuarios pueden añadir fácilmente subtítulos, elementos de marca y seleccionar de una rica biblioteca de medios de stock para crear vídeos de marketing pulidos.

¿Cómo puedo mantener la coherencia de marca con las herramientas de creación de vídeos de HeyGen?

HeyGen admite controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y estilos visuales específicos en tus vídeos de marketing. Esto asegura que cada vídeo de IA que generes se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa, entregando vídeos alineados con la marca sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos con IA en línea?

Absolutamente. HeyGen está diseñado como un generador de vídeos con IA en línea intuitivo que simplifica todo el flujo de trabajo de creación de vídeos, desde el guion hasta la exportación final. Sus capacidades incluyen el cambio de tamaño de la relación de aspecto y opciones de exportación versátiles, haciendo que el marketing de vídeos profesional sea accesible para todos.

