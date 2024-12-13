Creador de Vídeos de Insight de Contenido: Impulsa el Impacto con IA

Transforma tus datos en historias de vídeo atractivas y eleva tu estrategia utilizando voces en off profesionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para desarrolladores de software y profesionales de TI, produce un vídeo tutorial de 90 segundos que demuestre una actualización de características utilizando herramientas impulsadas por IA. El vídeo debe tener un estilo visual moderno e instructivo con superposiciones de texto en pantalla, gráficos animados concisos y un tono profesional. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de contenido de marketing de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing B2B en tecnología, destacando una solución a un problema común de la industria. El estilo visual y de audio debe ser dinámico, atractivo y enérgico, incorporando metraje de archivo convincente y música de fondo animada. El proceso de creación de contenido se agilizará utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen para una narración clara.
Prompt de Ejemplo 3
Este vídeo instructivo de 60 segundos está diseñado para departamentos de recursos humanos y formadores corporativos para introducir una nueva política interna. Requiere un estilo visual corporativo y directo con elementos de marca consistentes y ayudas visuales claras y fáciles de digerir. El vídeo se ensamblará eficientemente utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, asegurando un resultado pulido y profesional.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Insight de Contenido

Transforma tus datos e ideas en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo, aprovechando la IA para crear narrativas visuales impactantes.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tus insights, puntos de datos o texto en la plataforma para generar un guion utilizando nuestra función de creación de vídeos con IA.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA o explora metraje de archivo y plantillas de vídeo para representar visualmente tu contenido.
3
Step 3
Refina y Mejora
Mejora tu vídeo con voces en off profesionales, genera subtítulos para accesibilidad y aplica controles de marca como logos y colores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo ajustando la proporción de aspecto, luego expórtalo en varios formatos para compartirlo sin problemas en plataformas sociales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Éxito del Cliente de Manera Efectiva

Transforma historias de éxito de clientes en vídeos atractivos con IA, utilizando insights clave para generar confianza y demostrar valor a clientes potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen empodera a los usuarios para transformar texto en vídeos atractivos con herramientas avanzadas de creación de vídeos con IA. Simplemente introduce tu guion, y la plataforma impulsada por IA de HeyGen genera contenido de vídeo de alta calidad con avatares de IA realistas y voces en off profesionales, simplificando significativamente el proceso de creación de contenido.

¿Pueden personalizarse los vídeos de HeyGen para diferentes plataformas sociales?

Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas de edición de vídeo, permitiéndote personalizar completamente tu contenido. Puedes ajustar fácilmente las proporciones para adaptarse perfectamente a varias plataformas sociales, aplicar controles de marca con tu logo y colores, y exportar vídeos en múltiples formatos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la accesibilidad de vídeos?

HeyGen proporciona características integradas para mejorar la accesibilidad y el alcance de los vídeos. Puede generar automáticamente subtítulos, ofreciendo soporte de subtítulos cerrados, y permite la creación de voces en off profesionales en varios idiomas, asegurando que tu narración en vídeo sea inclusiva y atractiva.

¿HeyGen admite la creación de avatares de IA personalizados?

Sí, HeyGen permite a los usuarios aprovechar avatares de IA personalizados para personalizar su contenido de vídeo. Estas herramientas impulsadas por IA proporcionan una presencia en pantalla consistente y profesional, agilizando el proceso de creación de vídeos y mejorando la narración única de tu marca.

