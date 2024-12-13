Creador de Vídeos de Interés para el Consumidor: Crea Vídeos Atractivos con AI

Crea vídeos de marketing y redes sociales atractivos con avatares de AI, aumentando el interés del consumidor y simplificando la creación de contenido.

523/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo atractivo de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores que buscan simplificar temas complejos. El estilo visual debe ser amigable y dinámico, incorporando elementos animados y una narración clara y concisa entregada por un avatar de AI. Muestra cómo los avatares de AI de HeyGen aportan personalidad y claridad a los vídeos generados por los usuarios, haciendo que incluso los temas más áridos sean accesibles y visualmente atractivos para un público más amplio.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo rápido de 30 segundos para redes sociales diseñado para los especialistas en marketing y los influencers que buscan aumentar el compromiso. La estética visual debe ser moderna y vibrante, con cortes rápidos, superposiciones de texto audaces y fragmentos de sonido pegajosos. Ilustra cómo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen permiten a los usuarios crear rápidamente vídeos visualmente impactantes que capturan la atención y fomentan la interacción en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un elegante vídeo de presentación de producto de 50 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico y lanzadores de productos que necesitan contenido visual atractivo. El vídeo debe emplear un estilo visual sofisticado y centrado en el producto con transiciones dinámicas y una locución persuasiva. Demuestra cómo la generación de locuciones profesionales de HeyGen asegura una narración clara y nítida, ayudando a estas empresas a crear vídeos profesionales que destacan eficazmente las características y beneficios del producto, incluso sin un estudio de grabación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Interés para el Consumidor

Crea fácilmente vídeos atractivos que capturan el interés del consumidor con nuestra plataforma intuitiva, convirtiendo tus ideas en contenido visual de alta calidad.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu proyecto eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas por expertos, o sube tu propio guion para utilizar nuestras capacidades de texto a vídeo para un comienzo personalizado.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales con AI
Mejora tu vídeo integrando avatares de AI realistas para presentar tu mensaje. Personaliza su apariencia y voz para alinearlos con tu marca y atraer a tu audiencia.
3
Step 3
Genera Locuciones Atractivas
Aprovecha nuestra función de generación de locuciones para añadir narrativas de audio atractivas a tu vídeo. Elige entre diversas voces e idiomas para que coincidan perfectamente con el tono de tu contenido.
4
Step 4
Pulsa y Exporta tu Contenido
Refina tu vídeo con controles de marca, asegurando que tu logo y colores de marca se apliquen consistentemente. Luego, exporta tus vídeos profesionales en varios formatos de aspecto para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos de AI atractivos para resaltar el éxito de los clientes, construyendo confianza y atrayendo a potenciales consumidores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a los creadores de contenido a producir vídeos de alta calidad?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos con AI diseñado para empoderar a los creadores de contenido con herramientas para vídeos de alta calidad. Nuestra plataforma aprovecha avatares de AI realistas y tecnología sofisticada de texto a vídeo para producir vídeos profesionales con facilidad, perfectos para marketing y redes sociales.

¿Qué tipo de avatares de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una diversa selección de avatares de AI realistas, incluyendo opciones personalizadas, que dan vida a tus guiones de texto a vídeo con expresiones y gestos auténticos. Esta capacidad mejora la creación de vídeos explicativos atractivos y diversos contenidos profesionales.

¿Puedo usar plantillas de vídeo para agilizar mi flujo de trabajo en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para acelerar tu proceso creativo. Nuestro intuitivo creador de vídeos en línea y editor de arrastrar y soltar permiten la rápida producción de vídeos atractivos para redes sociales o marketing para cualquier usuario.

¿HeyGen admite la personalización de marca y la generación de locuciones consistentes?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logo, colores de marca y generación de locuciones personalizadas en todos tus vídeos de marketing. Esto asegura que cada vídeo mantenga una imagen de marca pulida y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo