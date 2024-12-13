generador de vídeos educativos para consumidores: Aumenta la Satisfacción del Usuario

Reduce los tickets de soporte y mejora la adopción del producto con vídeos educativos para clientes atractivos, utilizando potentes avatares de AI.

545/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 1 minuto dirigido a equipos de marketing globales, ilustrando la facilidad de llegar a audiencias diversas con capacidades de traducción multilingüe dentro de HeyGen. Emplea un estilo visual dinámico e inclusivo, mostrando diferentes avatares hablando varios idiomas, complementados con subtítulos/captions automáticos. El audio debe ser animado y profesional, utilizando la función avanzada de generación de voz en off para enfatizar la claridad en todos los idiomas, mostrando las soluciones integrales de vídeo AI de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo de 45 segundos para propietarios de negocios que buscan una creación de contenido eficiente. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y simplificado, utilizando plantillas y escenas preconstruidas para ensamblar rápidamente una pieza informativa. El audio debe ser calmado, tranquilizador y explicativo, demostrando cómo el generador de vídeos de AI reduce el tiempo de producción. Este prompt se centra en mostrar lo rápido y fácil que es crear contenido de vídeo AI profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a creadores de contenido digital, destacando la flexibilidad y versatilidad de HeyGen. El estilo visual debe ser creativo y vibrante, demostrando sin problemas cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones adaptan el contenido para varias plataformas, utilizando recursos de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock. Una pista de audio atractiva y enérgica debe narrar las posibilidades, enfatizando el proceso simplificado de convertir conceptos de texto a vídeo en producciones pulidas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Educativos para Consumidores

Crea eficientemente vídeos educativos para clientes atractivos que impulsan la adopción del producto y mejoran la satisfacción del usuario con la generación de vídeos impulsada por AI.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo fácilmente tu contenido educativo. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar instrucciones escritas en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Da vida a tu contenido con un presentador realista. Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" de HeyGen para representar tu marca y transmitir la información claramente.
3
Step 3
Añade Voz en Off Profesional
Mejora el compromiso y la claridad generando una "Generación de voz en off" de sonido natural para tus vídeos educativos, asegurando que tu mensaje se entregue efectivamente a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y fácilmente "Redimensiona y exporta la relación de aspecto" en varios formatos. Distribuye tu contenido educativo para consumidores de alta calidad en todas tus plataformas para maximizar el alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora de la Formación y la Incorporación del Consumidor

.

Mejora la satisfacción del usuario y la adopción del producto creando vídeos de formación dinámicos y atractivos que aumentan la comprensión y la retención.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de AI que transforma guiones de texto en vídeos educativos para consumidores atractivos. Simplifica todo el proceso, permitiéndote crear rápidamente vídeos educativos para clientes de calidad profesional sin edición compleja.

¿Pueden los avatares de AI de HeyGen soportar contenido multilingüe para audiencias globales?

Sí, los sofisticados avatares de AI de HeyGen pueden transmitir tu mensaje en múltiples idiomas con voces en off realistas. Esta capacidad, combinada con subtítulos/captions automáticos, asegura que tu contenido de vídeo AI resuene con una audiencia global, mejorando la adopción del producto y la satisfacción del usuario.

¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar la eficiencia en la producción de vídeos de formación?

HeyGen ofrece un conjunto de características diseñadas para la eficiencia, incluyendo plantillas personalizables y opciones de integración sin problemas. Estas herramientas ayudan a las empresas a producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad, mejorando significativamente la eficiencia de la incorporación y reduciendo la carga de tickets de soporte.

¿Qué capacidades técnicas contribuyen a la accesibilidad de la producción de vídeos de AI de HeyGen?

HeyGen aprovecha capacidades técnicas avanzadas como la generación automática de subtítulos y captions a partir de tus guiones de texto a vídeo, asegurando una amplia accesibilidad para todos los espectadores. Además, sus opciones de voz en off multilingüe garantizan que tu contenido de vídeo AI pueda alcanzar y satisfacer a audiencias diversas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo