Crea vídeos impresionantes con un creador de vídeos de construcción
Aprovecha las herramientas de vídeo impulsadas por IA para una documentación de proyectos sin fisuras y la implicación del cliente con las capacidades de texto a vídeo de HeyGen.
Explorar Ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Dirigido a gerentes de proyecto y equipos de construcción, este video de 60 segundos resalta la eficiencia de usar plantillas de video para la documentación de proyectos. Con las Plantillas y escenas de HeyGen, compila sin esfuerzo videos de antes y después que capturan la transformación de tu sitio de construcción. El video presentará una estética limpia y profesional, acompañada de subtítulos para mayor claridad, lo que lo hace ideal para presentaciones internas y actualizaciones a clientes.
Este vídeo de 30 segundos está diseñado para profesionales del marketing en la industria de la construcción que buscan aprovechar el compartir en redes sociales. Al utilizar los avatares de IA de HeyGen, crea contenido atractivo que humaniza tu marca. El vídeo tendrá un estilo visual vibrante y enérgico, con la generación de voz en off añadiendo un toque personal, asegurando que tu mensaje resuene con un público más amplio.
Dirigido a empresas constructoras que buscan documentar sus proyectos de manera creativa, este video de 90 segundos demuestra el uso de herramientas de video impulsadas por IA. Con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, compila impresionantes videos en time-lapse que resaltan el avance de tus proyectos de construcción. El video presentará un estilo visual cinematográfico, con cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones que aseguran que encaje perfectamente en diversas plataformas, mejorando la participación del cliente y la visibilidad del proyecto.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la creación de vídeos de construcción con producción de vídeo impulsada por IA, ofreciendo herramientas como plantillas de vídeo y software de edición para mejorar la documentación de proyectos y la participación de los clientes.
Genera videos atractivos para redes sociales.
Create captivating construction videos for social media in minutes, boosting client engagement and showcasing project progress.
Presentar casos de éxito de clientes.
Highlight successful construction projects with engaging AI videos, enhancing client trust and showcasing your expertise.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción de vídeos de construcción?
HeyGen ofrece un creador de vídeos de construcción robusto que utiliza herramientas de vídeo impulsadas por IA para agilizar el proceso de creación. Con características como plantillas de vídeo y herramientas de arrastrar y soltar, los usuarios pueden producir de manera eficiente vídeos atractivos de lapso de tiempo y de antes y después, asegurando la consistencia de la marca y la participación de los clientes.
¿Qué hace única la producción de video con IA de HeyGen?
HeyGen se destaca en la producción de videos con inteligencia artificial al ofrecer capacidades avanzadas de texto a video, permitiendo a los usuarios generar videos directamente a partir de guiones. Esto, combinado con la generación de voz en off y plantillas personalizables, asegura una experiencia de creación de videos sin problemas y profesional.
¿Puede HeyGen mantener la consistencia de la marca en los vídeos?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca exhaustivos, incluyendo la personalización del logotipo y los colores, para mantener la consistencia de la marca en todos los proyectos de vídeo. Esta característica es crucial para las empresas que buscan reforzar su identidad de marca a través del contenido de vídeo.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la edición de videos?
HeyGen ofrece un conjunto de herramientas de edición de vídeo, que incluyen cambio de tamaño de relación de aspecto, subtítulos y una biblioteca de medios con soporte de stock. Estas características, combinadas con herramientas intuitivas de arrastrar y soltar, facilitan la creación de vídeos pulidos y profesionales para cualquier propósito.