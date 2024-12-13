Crea vídeos impresionantes con un creador de vídeos de construcción

Aprovecha las herramientas de vídeo impulsadas por IA para una documentación de proyectos sin fisuras y la implicación del cliente con las capacidades de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Indicación 1
Dirigido a gerentes de proyecto y equipos de construcción, este video de 60 segundos resalta la eficiencia de usar plantillas de video para la documentación de proyectos. Con las Plantillas y escenas de HeyGen, compila sin esfuerzo videos de antes y después que capturan la transformación de tu sitio de construcción. El video presentará una estética limpia y profesional, acompañada de subtítulos para mayor claridad, lo que lo hace ideal para presentaciones internas y actualizaciones a clientes.
Indicación 2
Este vídeo de 30 segundos está diseñado para profesionales del marketing en la industria de la construcción que buscan aprovechar el compartir en redes sociales. Al utilizar los avatares de IA de HeyGen, crea contenido atractivo que humaniza tu marca. El vídeo tendrá un estilo visual vibrante y enérgico, con la generación de voz en off añadiendo un toque personal, asegurando que tu mensaje resuene con un público más amplio.
Indicación 3
Dirigido a empresas constructoras que buscan documentar sus proyectos de manera creativa, este video de 90 segundos demuestra el uso de herramientas de video impulsadas por IA. Con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, compila impresionantes videos en time-lapse que resaltan el avance de tus proyectos de construcción. El video presentará un estilo visual cinematográfico, con cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones que aseguran que encaje perfectamente en diversas plataformas, mejorando la participación del cliente y la visibilidad del proyecto.
Copiar el mensaje
Pega en el cuadro de Creación
Mira tu vídeo cobrar vida
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Video Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos de construcción

Crea vídeos de construcción atractivos sin esfuerzo con herramientas y plantillas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crear con Producción de Video IA
Comience utilizando herramientas de vídeo impulsadas por IA para optimizar su proceso de creación de vídeos. Estas herramientas ayudan a automatizar la edición de vídeo, facilitando la producción de vídeos de construcción de alta calidad sin necesidad de amplias habilidades técnicas.
2
Step 2
Elige entre plantillas de vídeo
Seleccione entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas específicamente para proyectos de construcción. Estas plantillas ofrecen un marco profesional, asegurando que sus vídeos mantengan una consistencia de marca y documenten eficazmente sus proyectos.
3
Step 3
Añadir locuciones y subtítulos
Mejore sus vídeos generando locuciones y añadiendo subtítulos. Esta función garantiza que su mensaje sea claro y accesible, mejorando la participación de los clientes y haciendo que su contenido sea adecuado para compartir en redes sociales.
4
Step 4
Exportar para compartir en redes sociales
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en la relación de aspecto deseada para compartirlo fácilmente en las plataformas de redes sociales. Este paso te ayuda a alcanzar una audiencia más amplia y mostrar tus proyectos de construcción de manera efectiva.

Casos de uso

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de construcción con producción de vídeo impulsada por IA, ofreciendo herramientas como plantillas de vídeo y software de edición para mejorar la documentación de proyectos y la participación de los clientes.

Creación de anuncios de alto rendimiento

Produce high-quality construction ads quickly with AI, ensuring branding consistency and reaching a wider audience.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción de vídeos de construcción?

HeyGen ofrece un creador de vídeos de construcción robusto que utiliza herramientas de vídeo impulsadas por IA para agilizar el proceso de creación. Con características como plantillas de vídeo y herramientas de arrastrar y soltar, los usuarios pueden producir de manera eficiente vídeos atractivos de lapso de tiempo y de antes y después, asegurando la consistencia de la marca y la participación de los clientes.

¿Qué hace única la producción de video con IA de HeyGen?

HeyGen se destaca en la producción de videos con inteligencia artificial al ofrecer capacidades avanzadas de texto a video, permitiendo a los usuarios generar videos directamente a partir de guiones. Esto, combinado con la generación de voz en off y plantillas personalizables, asegura una experiencia de creación de videos sin problemas y profesional.

¿Puede HeyGen mantener la consistencia de la marca en los vídeos?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca exhaustivos, incluyendo la personalización del logotipo y los colores, para mantener la consistencia de la marca en todos los proyectos de vídeo. Esta característica es crucial para las empresas que buscan reforzar su identidad de marca a través del contenido de vídeo.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la edición de videos?

HeyGen ofrece un conjunto de herramientas de edición de vídeo, que incluyen cambio de tamaño de relación de aspecto, subtítulos y una biblioteca de medios con soporte de stock. Estas características, combinadas con herramientas intuitivas de arrastrar y soltar, facilitan la creación de vídeos pulidos y profesionales para cualquier propósito.

