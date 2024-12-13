Crea un vídeo de formación en seguridad de 60 segundos dirigido a nuevos empleados en obras de construcción, introduciendo protocolos de seguridad fundamentales. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA autoritario que transmita los mensajes clave, complementado con superposiciones de texto en pantalla. Aprovecha los robustos avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para asegurar una entrega clara e impactante de vídeos esenciales de seguridad laboral, haciéndolos accesibles y atractivos para todos los reclutas.

