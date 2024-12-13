Imagina un informe visual dinámico de 60 segundos diseñado para clientes ocupados, mostrando los avances semanales del sitio. Este video, dirigido a gerentes de proyectos de construcción y equipos de relaciones con clientes, debe presentar transiciones fluidas entre imágenes aéreas de 'antes y después' y desarrollos clave en el sitio, acompañado de una música profesional y animada y una locución clara y concisa generada con la función de generación de locuciones de HeyGen, asegurando una marca consistente y una fácil comprensión de los hitos del proyecto.

Generar Vídeo