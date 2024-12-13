Creador de Vídeos de Rutas de Conexión para Crear Historias Interactivas
Crea experiencias personalizadas y rutas de aprendizaje dinámicas con vídeos interactivos, impulsados por una conversión fluida de texto a vídeo desde el guion.
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a desarrolladores de software y líderes técnicos, detallando las complejidades técnicas de una nueva integración de software con una presentación visual moderna y elegante y generación de voz en off profesional, asegurando accesibilidad con subtítulos/captions, ideal para demostraciones de productos.
Diseña un vídeo de 1 minuto para equipos internos de L&D corporativos y nuevos empleados técnicos, presentando una nueva herramienta o proceso interno usando una guía visual atractiva, paso a paso, construida con plantillas y escenas diversas de la biblioteca de medios/soporte de stock, enfocándose en rutas de conexión claras.
Produce un vídeo de actualización técnica de 60 segundos para gestores de proyectos y partes interesadas técnicas, empleando un avatar de AI para resumir rápidamente las recientes correcciones de errores y mejoras del sistema, optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, demostrando una automatización de vídeo eficiente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora las experiencias de aprendizaje y mejora la retención del conocimiento creando vídeos de formación dinámicos e interactivos con AI.
Expande la Oferta de Aprendizaje y Cursos.
Desarrolla y despliega más cursos educativos rápidamente, alcanzando a una audiencia más amplia con contenido de vídeo AI escalable.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?
La avanzada capacidad de `texto a vídeo desde el guion` de HeyGen te permite transformar sin esfuerzo contenido escrito en vídeos atractivos. Nuestra tecnología de `agente de vídeo AI` genera `avatares de AI` que transmiten tu mensaje con una generación de `voz en off` natural, automatizando todo el proceso de producción de vídeo.
¿Qué opciones de avatares de AI ofrece HeyGen para contenido de vídeo?
HeyGen proporciona una selección diversa de `avatares de AI` de alta calidad para representar tu marca y transmitir tu mensaje de manera efectiva. Estos avatares dan vida a tu `texto a vídeo desde el guion` con movimientos expresivos y una convincente generación de `voz en off`.
¿Cómo pueden integrarse los vídeos de HeyGen con sistemas de gestión de aprendizaje?
HeyGen facilita una integración fluida con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) a través de una robusta funcionalidad de `exportación SCORM`. Esto permite un `seguimiento LMS` completo de tu contenido de vídeo, permitiendo a los equipos de `L&D corporativos` gestionar y monitorear `rutas de aprendizaje dinámicas` de manera eficiente.
¿Existen opciones de personalización y branding para los vídeos de HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplios `controles de branding` para asegurar que tus vídeos reflejen consistentemente la identidad corporativa. Puedes personalizar fácilmente `plantillas y escenas` con tus logotipos, colores y fuentes específicos, creando contenido profesional de `creador de vídeos explicativos` que resuene con tu audiencia.