HeyGen está diseñado para ser altamente intuitivo, haciendo que sea simple para cualquiera actuar como un "creador de vídeos guía de configuración". Su plataforma te guía a través de la creación de "instrucciones paso a paso", aprovechando la tecnología de "agente de vídeo de IA" para asegurar un proceso creativo fluido desde el guion hasta la exportación final.