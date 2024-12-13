Crea un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a organizadores de eventos y posibles asistentes, diseñado para anunciar una próxima conferencia virtual. El estilo visual debe ser dinámico y emocionante, utilizando "Plantillas y escenas" pre-diseñadas para una configuración rápida y gráficos vibrantes, todo acompañado de una pista musical animada con una "Generación de voz en off" clara y profesional anunciando los detalles clave del evento. Este "creador de vídeos para conferencias" aprovecha las capacidades de HeyGen para crear una invitación atractiva.

Generar Vídeo