Creador de Vídeos Promocionales para Conferencias y Eventos

Transforma tus guiones en impresionantes vídeos promocionales para conferencias y eventos. La función de texto a vídeo de HeyGen simplifica la creación de contenido de alta calidad.

Crea un dinámico vídeo promocional de 45 segundos para una conferencia dirigido a profesionales de la tecnología y líderes del sector, diseñado para campañas de marketing previas al evento. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con gráficos en movimiento nítidos y metraje B-roll impactante, acompañado de una voz en off autoritaria pero atractiva generada directamente usando la función de generación de voz en off de HeyGen, todo ello ambientado con una pista electrónica moderna y animada. Este vídeo tiene como objetivo despertar el interés y fomentar las inscripciones para una cumbre de la industria de alto perfil.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un inspirador vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing de startups, destacando lo fácil que es crear contenido profesional. El vídeo debe adoptar un estilo visual brillante y alentador, utilizando colores vibrantes y cortes rápidos que transmitan eficiencia, subrayado por música de fondo alegre con toques pop. Utiliza la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente narrativas visuales atractivas, haciendo que el proceso de producción se sienta sin esfuerzo y empoderador.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un cautivador vídeo promocional de 60 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y creadores de contenido, diseñado para maximizar el alcance en las plataformas de redes sociales. Imagina una estética visual moderna con superposiciones de texto dinámicas y gráficos visualmente impactantes, complementados por música energética y contemporánea. Es crucial integrar de manera prominente la función de subtítulos/captions de HeyGen, asegurando accesibilidad e interacción incluso cuando se vea sin sonido, haciendo que este vídeo promocional sea altamente efectivo para compartir en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un innovador vídeo promocional de 40 segundos para eventos dirigido a profesionales creativos y artistas, con la intención de mostrar un evento artístico único. El estilo visual y de audio debe ser vanguardista, minimalista e impactante, con visuales abstractos generados por IA y un diseño de sonido ambiental atmosférico. Presenta la información clave a través de un sofisticado avatar de IA, generado por la potente capacidad de avatares de IA de HeyGen, entregando un mensaje corto e intrigante que despierte la curiosidad por la próxima exposición.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales para Conferencias

Produce sin esfuerzo vídeos promocionales de alta calidad para tu próxima conferencia. Aprovecha las herramientas impulsadas por IA para cautivar a tu audiencia y fomentar las inscripciones.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para promociones de eventos. Estas plantillas proporcionan una base sólida para tu vídeo promocional de conferencia.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Integra los detalles específicos de tu conferencia. Sube tu propio metraje, imágenes, o aprovecha la extensa biblioteca de medios para obtener metraje de archivo y visuales relevantes que enriquezcan tus vídeos promocionales.
3
Step 3
Personaliza y Refina
Personaliza tu vídeo con los colores y el logo de tu marca usando los controles de branding. Mejora la interacción añadiendo voces en off generadas por IA o superposiciones de texto dinámicas para la información clave.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de alta calidad en varias resoluciones, incluyendo 1080p HD. Comparte fácilmente tu convincente vídeo promocional de conferencia en todas tus plataformas de redes sociales para llegar a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Valor del Contenido de la Conferencia

.

Usa IA para crear fragmentos de vídeo atractivos que destaquen sesiones clave o aspectos de formación, aumentando el interés de los asistentes y mostrando el valor de tu conferencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA para transformar guiones de vídeo en vídeos promocionales atractivos sin esfuerzo. Nuestra plataforma ayuda a los usuarios a generar visuales de IA convincentes, perfectos para campañas de marketing e ideas creativas.

¿Qué tipos de contenido promocional puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos promocionales de alta calidad, incluyendo vídeos explicativos, anuncios, promociones de eventos y vídeos de productos. Ofrecemos diversas plantillas de vídeo y recursos libres de derechos para impulsar tu proceso creativo.

¿Puede HeyGen mejorar los vídeos promocionales con audio y texto profesional?

Absolutamente. HeyGen te permite generar voces en off realistas y añadir subtítulos dinámicos a tus vídeos promocionales. Esto asegura que tu mensaje se comunique claramente y sea accesible, aumentando la interacción en tus campañas de marketing.

¿Qué tan rápido puedo producir y compartir un vídeo promocional de conferencia usando HeyGen?

El editor en línea de HeyGen agiliza la producción de vídeos promocionales de conferencias, permitiendo una creación y edición rápidas. Puedes finalizar rápidamente tu vídeo de alta calidad y compartirlo en las plataformas de redes sociales para maximizar tu presencia en línea.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo