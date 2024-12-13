Creador de Vídeos de Anuncio de Conferencia: Crea Invitaciones Impresionantes

Crea vídeos promocionales de conferencias atractivos con facilidad utilizando plantillas y escenas profesionales, asegurando que tu evento destaque y aumente las inscripciones.

467/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de anuncio profesional de 45 segundos para una conferencia exclusiva del sector, dirigido a investigadores y expertos en un campo especializado. Comienza con una plantilla de vídeo relevante de HeyGen, asegurando que el estilo visual sea limpio y autoritario, con infografías claras y una banda sonora instrumental sofisticada. Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para ofrecer una narración clara e informativa y garantiza la accesibilidad con "Subtítulos/captions".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo animado de 15 segundos para redes sociales para promocionar una próxima conferencia creativa, dirigido a jóvenes profesionales y estudiantes. Adopta una estética visual divertida y contemporánea con colores brillantes y un fondo musical pop animado. Utiliza el "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar tu mensaje promocional en escenas dinámicas y asegura una presentación perfecta en redes sociales con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un inspirador vídeo de 60 segundos para una campaña de marketing, diseñado para atraer a los responsables de decisiones y posibles patrocinadores a una cumbre de la industria de alto perfil. La presentación visual debe ser cinematográfica y pulida, con tomas de apoyo convincentes de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen y una partitura orquestal edificante. Incorpora un "Avatar de AI" para ofrecer una invitación personalizada, instando a los espectadores a personalizar su experiencia registrándose.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio de Conferencia

Crea fácilmente vídeos de anuncio de conferencias profesionales en minutos. Diseña promociones llamativas y comparte los detalles de tu evento de manera efectiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando de nuestra diversa biblioteca de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para anuncios. Esto proporciona una base creativa para personalizar tu vídeo de conferencia.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Adapta tu vídeo con detalles de la conferencia, información de los ponentes y branding. Añade fácilmente texto, imágenes y logotipos para reflejar la identidad única de tu evento.
3
Step 3
Integra Funciones de AI
Eleva tu anuncio con funciones inteligentes de AI para generar visuales dinámicos o voces en off convincentes, creando una presentación atractiva y profesional.
4
Step 4
Comparte tu Promoción de Conferencia
Exporta tu vídeo de anuncio de conferencia completado en varios formatos o compártelo directamente en línea para alcanzar a tu audiencia objetivo y promover tu evento de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva a los Asistentes

.

Crea vídeos atractivos y motivacionales para generar entusiasmo, inspirar a posibles asistentes y mostrar el valor único de tu conferencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales atractivos?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos promocionales profesionales utilizando una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Aprovecha nuestras funciones de AI para generar vídeos animados a partir de texto, haciendo que tus campañas de marketing destaquen con facilidad.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para mis vídeos?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para tu logo y colores. Puedes añadir texto fácilmente, integrar tus propios medios y personalizar las proporciones para alinearse perfectamente con tu visión e identidad de marca.

¿Puedo crear un vídeo explicativo animado para una conferencia con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos ideal para elaborar vídeos explicativos animados dinámicos, perfectos para anuncios de conferencias. Utiliza avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para dar vida rápidamente a tus ideas complejas con voces en off profesionales.

¿Qué tan rápido puedo generar y compartir vídeos de alta calidad usando HeyGen?

La plataforma intuitiva de HeyGen permite una rápida creación de vídeos, permitiéndote generar y exportar vídeos de alta calidad de manera eficiente. Con opciones de compartición fáciles, tus vídeos de anuncio o de producto pueden ser distribuidos instantáneamente en redes sociales y otras plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo