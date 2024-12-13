Creador de Vídeos de Rutas Informáticas: Crea Vídeos Educativos al Instante

Crea fácilmente vídeos educativos atractivos para cursos en línea y formación. Genera contenido convincente al instante con texto a vídeo impulsado por IA desde guion.

566/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación integral de 2 minutos dirigido a nuevos usuarios técnicos, demostrando cómo configurar su primer proyecto utilizando software avanzado de creación de vídeos. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo e instructivo, con grabaciones de pantalla, elementos interactivos y un "avatar de IA" amigable guiando al espectador en cada paso. Asegúrate de incluir "Subtítulos/captions" para accesibilidad y mejor comprensión de las instrucciones detalladas.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos para redes sociales dirigido a entusiastas de la tecnología, anunciando una actualización significativa de una plataforma de "Agente de Vídeo de IA". El estilo visual y de audio debe ser moderno, rápido y atractivo, con cortes rápidos y música de fondo impactante, destacando las nuevas características. Utiliza los "Plantillas y escenas" pre-diseñados de HeyGen para iniciar el proceso de creación e incorpora diverso material de archivo de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para enriquecer la narrativa visual.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo educativo detallado de 1.5 minutos para gestores de proyectos y educadores STEM, comparando diferentes herramientas de "creador de vídeos de rutas informáticas" en cuanto a eficiencia y calidad de salida. La presentación visual necesita ser analítica y estructurada, con comparaciones lado a lado y visualización de datos, con una entrega de audio calmada e informativa. Enfatiza cómo el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" puede optimizar el contenido para varias plataformas y usa "Texto a vídeo desde guion" para precisión factual al presentar especificaciones técnicas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Rutas Informáticas

Transforma rutas informáticas complejas en lecciones en vídeo claras y atractivas sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeos de IA simplifica la creación desde guion a pantalla, empoderando una educación impactante.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tu contenido educativo en el editor de guiones. La capacidad de texto a vídeo de la plataforma convertirá tu texto en una base de vídeo dinámica para tu explicación de rutas informáticas.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA que mejor represente tu contenido o marca. Nuestra diversa gama de avatares de IA entregará profesionalmente tu mensaje, añadiendo un toque humano a las explicaciones de rutas informáticas complejas.
3
Step 3
Mejora con Visuales
Integra imágenes, vídeos o música de fondo relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios. Enriquece visualmente tu contenido de rutas informáticas, haciéndolo atractivo y fácil de entender.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera automáticamente subtítulos para accesibilidad y exporta tu vídeo. Tu vídeo de rutas informáticas pulido está ahora listo para ser compartido en varias plataformas, alcanzando efectivamente a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producir contenido promocional convincente

.

Genera rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para promover rutas informáticas y atraer nuevos aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación avanzada de vídeos?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de IA para transformar guiones en vídeos profesionales. Los usuarios pueden crear contenido atractivo simplemente escribiendo texto, que nuestra plataforma convierte en discurso con avatares de IA realistas, simplificando todo el proceso de creación de vídeos.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona opciones de personalización robustas, incluyendo edición intuitiva de arrastrar y soltar para escenas y elementos. Puedes integrar los activos únicos de tu marca, utilizar una biblioteca de medios completa y generar automáticamente subtítulos precisos para accesibilidad.

¿Puede HeyGen producir vídeos con soporte multilingüe?

Sí, HeyGen ofrece un amplio soporte multilingüe, permitiendo a los usuarios crear vídeos para una audiencia global. Nuestras capacidades avanzadas de generación de voz en off aseguran que tu Agente de Vídeo de IA entregue mensajes de manera clara y natural en varios idiomas.

Describe el enfoque de HeyGen para un flujo de trabajo eficiente de producción de vídeos.

HeyGen optimiza la producción de vídeos permitiéndote generar vídeos de alta calidad directamente desde guiones de texto. Este proceso eficiente de texto a vídeo, combinado con avatares de IA realistas, reduce significativamente el tiempo y la complejidad típicamente asociados con el software tradicional de creación de vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo