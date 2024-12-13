Creador de Vídeos de Cumplimiento: Crea Formación Atractiva Rápidamente

Reduce los costos de producción de vídeos y asegura la adherencia a las políticas generando rápidamente formación impactante con Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo de 45 segundos diseñado para nuevos empleados y departamentos de RRHH, mostrando cómo HeyGen simplifica la "Incorporación de Empleados" con impactantes "vídeos de formación en cumplimiento". Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional pero amigable con un audio claro y alentador, utilizando los "avatares AI" de HeyGen para transmitir información clave sobre políticas de manera atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a empleados actuales y equipos legales, enfatizando la rapidez y eficiencia de usar un "creador de vídeos de cumplimiento" como HeyGen para "Actualizaciones de Políticas" urgentes. La estética visual debe ser moderna y concisa con un audio directo e informativo, aprovechando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una rápida generación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a gerentes de formación y profesionales de L&D, ilustrando la facilidad de producir "materiales de aprendizaje atractivos" a través de las "plantillas de vídeo personalizables" de HeyGen. El vídeo debe contar con un estilo visualmente rico y alentador complementado por un audio positivo, destacando la utilidad de las "Plantillas y escenas" de HeyGen para la creación de contenido convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 50 segundos para la fuerza laboral en general, simplificando temas complejos de cumplimiento al mostrar a HeyGen como una "plataforma de vídeo AI segura" que mejora la "retención del conocimiento". Este vídeo requiere un estilo visual claro y educativo con un audio profesional y de apoyo, subrayando la importancia de los "Subtítulos/captions" para mejorar la accesibilidad y comprensión.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Cumplimiento

Transforma regulaciones de cumplimiento complejas en formación en vídeo clara, atractiva y segura con nuestra intuitiva plataforma de vídeo AI, diseñada para la eficiencia y tranquilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación en cumplimiento. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo, asegurando la entrega precisa de información crucial para tus vídeos de formación en cumplimiento.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una diversa gama de avatares AI expresivos y combínalos con voces profesionales para transmitir efectivamente tu mensaje de cumplimiento, asegurando una comunicación clara con Avatares AI de alta calidad.
3
Step 3
Personaliza con Branding
Utiliza nuestras plantillas de vídeo personalizables para integrar sin esfuerzo la imagen de tu empresa, incluyendo logotipos y esquemas de color, asegurando consistencia y profesionalismo en todos los materiales de formación.
4
Step 4
Exporta y Despliega de Forma Segura
Genera y exporta tu vídeo de cumplimiento terminado en varios formatos de aspecto. Nuestra plataforma compatible con SOC 2 Tipo II y GDPR asegura que tu contenido de formación se maneje con la máxima seguridad y privacidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos de Cumplimiento

.

Transforma regulaciones intrincadas y políticas de la empresa en vídeos AI fáciles de entender y atractivos para una mejor comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede la creación de vídeos AI de HeyGen elevar la formación en cumplimiento?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en cumplimiento atractivos utilizando avanzados Avatares AI y plantillas de vídeo personalizables, transformando información compleja en contenido accesible. Este enfoque optimizado asegura una efectiva retención del conocimiento para tus empleados.

¿Es segura y conforme la plataforma de vídeo AI de HeyGen para contenido de formación sensible?

Sí, HeyGen está construida como una plataforma de vídeo AI segura, cumpliendo con estrictos estándares de protección de datos. Somos compatibles con SOC 2 Tipo II y GDPR, asegurando que tus vídeos de cumplimiento sensibles se manejen con el más alto nivel de seguridad.

¿Qué hace de HeyGen el creador de vídeos de cumplimiento ideal para empresas que buscan eficiencia?

La operación fácil de usar de HeyGen y sus herramientas impulsadas por AI reducen significativamente los costos y el tiempo de producción de vídeos, permitiendo a las empresas crear y actualizar vídeos de cumplimiento rápidamente. Esto resulta en un ahorro sustancial de tiempo y costos sin comprometer la calidad.

¿Puede HeyGen soportar vídeos de cumplimiento interactivos y multilingües?

Absolutamente. HeyGen soporta la creación de vídeos interactivos con elementos como cuestionarios de opción múltiple para aumentar el compromiso. Además, sus capacidades de traducción multilingüe aseguran que tus vídeos de formación en cumplimiento sean accesibles para una fuerza laboral global en más de 100 idiomas.

