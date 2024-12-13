Generador de Vídeos de Cumplimiento: Simplifica la Creación de Formación
Produce sin esfuerzo formación en cumplimiento atractiva con avatares de IA realistas, ahorrando tiempo y recursos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo atractivo de 30 segundos para empleados existentes, destacando rápidamente las actualizaciones recientes de políticas o los puntos clave de sus vídeos de formación anual. Utiliza plantillas de vídeo personalizables y escenas dinámicas para asegurar que el mensaje sea conciso y visualmente atractivo, con una entrega de audio enérgica e informativa.
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a jefes de departamento, simplificando los complejos requisitos de Formación en Cumplimiento Normativo aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen. El estilo visual debe ser autoritario y diagramático, complementado por una generación de voz en off calmada y articulada para asegurar claridad y retención.
Diseña un vídeo promocional rápido de 20 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de cumplimiento incluso sin necesidad de habilidades de edición. El diseño visual debe ser moderno y enérgico, demostrando facilidad de uso, acompañado de un estilo de audio entusiasta y seguro.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación en Cumplimiento.
Produce sin esfuerzo un mayor volumen de cursos de cumplimiento, alcanzando a todos los empleados a nivel global con un mensaje consistente.
Mejorar el Compromiso con la Formación en Cumplimiento.
Utiliza IA para crear vídeos de formación en cumplimiento dinámicos e interactivos que mejoran significativamente el compromiso y la retención del aprendiz.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen actúa como un generador de vídeos de cumplimiento intuitivo, aprovechando herramientas impulsadas por IA para crear vídeos de formación en cumplimiento profesional sin requerir habilidades de edición. Simplemente introduce tu guion, y los Avatares de IA de HeyGen transmitirán tu mensaje con impacto y consistencia.
¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para los vídeos de HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización creativa, incluyendo una biblioteca de plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos para logotipos y colores. También puedes integrar Elementos Interactivos y elegir entre diversos Avatares de IA para satisfacer las necesidades específicas de tu marca.
¿Pueden los Avatares de IA de HeyGen usarse para varios vídeos de formación?
Sí, los Avatares de IA de HeyGen son versátiles para crear varios vídeos de formación, incluyendo Integración de Empleados y Formación en Cumplimiento Normativo. Nuestra función de texto a vídeo permite una rápida producción de contenido en diversos temas educativos.
¿Es HeyGen una plataforma de vídeo de IA segura adecuada para empresas?
HeyGen es una plataforma de vídeo de IA segura diseñada para las necesidades empresariales, asegurando que tus datos estén protegidos mientras generas contenido de alta calidad. Soporta integración con LMS y exportación SCORM, ofreciendo ahorros significativos en comparación con la producción de vídeo tradicional.