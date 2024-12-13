Generador de Vídeos de Cumplimiento: Simplifica la Creación de Formación

Produce sin esfuerzo formación en cumplimiento atractiva con avatares de IA realistas, ahorrando tiempo y recursos.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos para nuevos empleados, presentando vídeos de formación en cumplimiento cruciales utilizando un Avatar de IA profesional pero amigable que los guíe a través de las regulaciones iniciales. El estilo visual debe ser limpio y acogedor, con un tono de audio claro y tranquilizador para establecer confianza y familiaridad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 30 segundos para empleados existentes, destacando rápidamente las actualizaciones recientes de políticas o los puntos clave de sus vídeos de formación anual. Utiliza plantillas de vídeo personalizables y escenas dinámicas para asegurar que el mensaje sea conciso y visualmente atractivo, con una entrega de audio enérgica e informativa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a jefes de departamento, simplificando los complejos requisitos de Formación en Cumplimiento Normativo aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen. El estilo visual debe ser autoritario y diagramático, complementado por una generación de voz en off calmada y articulada para asegurar claridad y retención.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional rápido de 20 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de cumplimiento incluso sin necesidad de habilidades de edición. El diseño visual debe ser moderno y enérgico, demostrando facilidad de uso, acompañado de un estilo de audio entusiasta y seguro.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Cumplimiento

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en cumplimiento atractivos con herramientas impulsadas por IA, asegurando que tu equipo esté informado y cumpla sin requerir habilidades de edición.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Avatar de IA
Comienza eligiendo de nuestra biblioteca de plantillas de vídeo personalizables o seleccionando un Avatar de IA para representar tu mensaje de cumplimiento.
2
Step 2
Añade tu Guion de Cumplimiento
Pega tu texto de cumplimiento directamente en la plataforma. Nuestra IA transformará tu texto en una voz en off de sonido natural para tu vídeo.
3
Step 3
Personaliza con Marca y Medios
Aplica el logotipo y los colores de tu marca, utilizando todas las capacidades de nuestra plataforma de vídeo de IA para personalizar tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Descarga tu vídeo de formación en cumplimiento completado en varios formatos o intégralo sin problemas con tu LMS usando la exportación SCORM.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificar Contenido Normativo Complejo

.

Transforma información normativa intrincada en formatos de vídeo claros y digeribles, haciendo que los requisitos de cumplimiento complejos sean más fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de cumplimiento intuitivo, aprovechando herramientas impulsadas por IA para crear vídeos de formación en cumplimiento profesional sin requerir habilidades de edición. Simplemente introduce tu guion, y los Avatares de IA de HeyGen transmitirán tu mensaje con impacto y consistencia.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para los vídeos de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización creativa, incluyendo una biblioteca de plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos para logotipos y colores. También puedes integrar Elementos Interactivos y elegir entre diversos Avatares de IA para satisfacer las necesidades específicas de tu marca.

¿Pueden los Avatares de IA de HeyGen usarse para varios vídeos de formación?

Sí, los Avatares de IA de HeyGen son versátiles para crear varios vídeos de formación, incluyendo Integración de Empleados y Formación en Cumplimiento Normativo. Nuestra función de texto a vídeo permite una rápida producción de contenido en diversos temas educativos.

¿Es HeyGen una plataforma de vídeo de IA segura adecuada para empresas?

HeyGen es una plataforma de vídeo de IA segura diseñada para las necesidades empresariales, asegurando que tus datos estén protegidos mientras generas contenido de alta calidad. Soporta integración con LMS y exportación SCORM, ofreciendo ahorros significativos en comparación con la producción de vídeo tradicional.

