Creador de Vídeos de Actualización de Cumplimiento: Simplifica la Formación Regulatoria

Transforma sin esfuerzo tus actualizaciones regulatorias en vídeos de formación en cumplimiento profesional, aprovechando el texto a vídeo desde el guion para ahorrar tiempo y costos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Esboza un vídeo de formación en cumplimiento de 60 segundos para nuevos empleados y personal existente, detallando una política de empresa recién implementada. Aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegúrate de crear una narrativa visual atractiva con escenas relevantes y una voz en off amigable e informativa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dirigido de 30 segundos para gerentes de RRHH y L&D, mostrando cómo reducir significativamente los costos de producción de vídeos para comunicaciones internas. El estilo visual debe ser moderno y orientado a los negocios, destacando la eficiencia de usar las Plantillas y escenas de HeyGen con una narración profesional y optimista.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 50 segundos para nuestra fuerza laboral global sobre un código de ética actualizado, asegurando claridad en diferentes regiones. El estilo visual debe ser inclusivo y profesional, aprovechando los Subtítulos/captions para soporte multilingüe, combinado con una pista de audio calmada, clara y fácilmente comprensible.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización de Cumplimiento

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en cumplimiento profesional y actualizaciones regulatorias con generación de vídeo impulsada por AI, ahorrando tiempo y recursos.

1
Step 1
Pega Tus Actualizaciones Regulatorias
Comienza pegando tus "actualizaciones regulatorias" existentes o guiones de cumplimiento en la plataforma. Nuestra tecnología de "texto a vídeo desde el guion" convierte instantáneamente tu texto en un guion gráfico visual, formando la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI y Escena
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de "avatares AI" para presentar tu contenido. Combina tu avatar con "plantillas de vídeo" y escenas adecuadas para que coincidan perfectamente con el tono de tu mensaje de cumplimiento.
3
Step 3
Aplica Branding y Consistencia
Asegúrate de que tus "vídeos de formación en cumplimiento" estén alineados con la marca mediante "controles de branding" para logos, colores y fuentes. Esto ayuda a mantener la consistencia y hace que tu contenido sea fácilmente identificable.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final de Cumplimiento
Finaliza tu proyecto de "creador de vídeos de actualización de cumplimiento" generando el vídeo completo. Nuestra plataforma proporciona "generación de voz en off" de alta calidad y exportaciones flexibles, entregando un vídeo profesional listo para su distribución inmediata.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Actualizaciones Regulatorias Complejas

Utiliza AI para transformar actualizaciones regulatorias complejas y temas de cumplimiento en contenido de vídeo claro y digerible, asegurando una comprensión consistente en toda tu organización.

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de actualización de cumplimiento?

HeyGen actúa como una plataforma de vídeo AI eficiente, permitiéndote transformar tus actualizaciones regulatorias o cualquier guion de vídeo directamente en vídeos de actualización de cumplimiento profesional. Esto reduce significativamente los costos de producción de vídeo y ahorra tiempo, haciendo que el proceso sea fluido.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para vídeos de formación en cumplimiento?

HeyGen aprovecha avatares AI avanzados y voces en off profesionales para crear vídeos de formación en cumplimiento atractivos. Con capacidades de traducción multilingüe, puedes comunicar información crítica de manera efectiva a tu fuerza laboral global.

¿HeyGen admite la personalización y el branding para contenido de vídeo corporativo?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de branding completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca en tus vídeos de formación en cumplimiento. Utiliza nuestra diversa biblioteca de plantillas de vídeo y medios para crear contenido consistente y con marca.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y eficiencia en la producción de vídeos?

HeyGen aumenta la eficiencia al permitir la creación de texto a vídeo desde el guion, y asegura la accesibilidad con subtítulos automáticos. Esto permite una generación rápida de contenido mientras se mantienen altos estándares para todos los espectadores.

