Creador de Vídeos de Formación sobre Cumplimiento: Simplifica tu L&D
Crea fácilmente vídeos de formación sobre cumplimiento atractivos con avatares de IA, asegurando que tu equipo esté informado y cumpla con las normativas.
Crea un vídeo instructivo impactante de 60 segundos dirigido a empleados existentes para un repaso crítico de políticas, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar documentos de políticas detallados en una presentación profesional, manteniendo un estilo visual formal con gráficos claros y una voz de IA informativa y constante.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para Profesionales de RRHH y L&D que muestre la eficiencia de un creador de vídeos de formación sobre cumplimiento, utilizando plantillas y escenas modernas para un atractivo visual vibrante y energético y una voz en off animada para resaltar la rápida creación de vídeos desde una biblioteca de medios/soporte de stock.
Diseña un vídeo rápido de 15 segundos con consejos de cumplimiento para todos los empleados, con un avatar de IA atractivo que entregue una regulación importante en un estilo visual brillante y dinámico con subtítulos prominentes para asegurar la accesibilidad, complementado por una voz de IA alegre y clara.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Mejora los módulos de cumplimiento aburridos con Avatares de IA y lecciones interactivas, haciendo que los vídeos de formación sean atractivos para una mejor absorción y adherencia del aprendiz.
Crea más cursos y alcanza a más aprendices en todo el mundo.
Desarrolla numerosos vídeos de formación sobre cumplimiento rápidamente con herramientas impulsadas por IA y traducción multilingüe, ampliando el alcance a una fuerza laboral global sin problemas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación sobre cumplimiento?
HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que simplifica drásticamente la creación de vídeos de formación sobre cumplimiento profesionales. Su plataforma intuitiva permite a los Profesionales de RRHH y L&D producir contenido atractivo de manera eficiente, agilizando la producción de vídeos para políticas críticas de la empresa.
¿Puede HeyGen crear Avatares de IA y voces en off de IA para contenido de formación?
Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios crear Avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad para todos sus vídeos de formación. Esta herramienta impulsada por IA permite experiencias de aprendizaje dinámicas y personalizadas sin la necesidad de filmación tradicional.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos atractivos?
HeyGen proporciona un conjunto de herramientas impulsadas por IA diseñadas para la producción creativa de vídeos, incluyendo diversas plantillas de vídeo y la capacidad de traducción multilingüe. Estas características permiten a los usuarios crear lecciones atractivas e interactivas que resuenan con una audiencia global.
¿Es HeyGen compatible con sistemas de gestión de aprendizaje existentes como SCORM?
Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS, incluyendo compatibilidad con SCORM, lo que facilita a los Profesionales de RRHH y L&D el despliegue de vídeos de formación. La plataforma también cumple con SOC 2 y GDPR, asegurando una entrega de contenido segura y confiable.