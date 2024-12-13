Creador de Vídeos de Formación sobre Cumplimiento: Simplifica tu L&D

Crea fácilmente vídeos de formación sobre cumplimiento atractivos con avatares de IA, asegurando que tu equipo esté informado y cumpla con las normativas.

Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, con un avatar de IA amigable explicando las políticas esenciales de la empresa con un estilo visual limpio y corporativo y una voz en off generada por IA accesible, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para una presencia constante en pantalla.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo impactante de 60 segundos dirigido a empleados existentes para un repaso crítico de políticas, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar documentos de políticas detallados en una presentación profesional, manteniendo un estilo visual formal con gráficos claros y una voz de IA informativa y constante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para Profesionales de RRHH y L&D que muestre la eficiencia de un creador de vídeos de formación sobre cumplimiento, utilizando plantillas y escenas modernas para un atractivo visual vibrante y energético y una voz en off animada para resaltar la rápida creación de vídeos desde una biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo rápido de 15 segundos con consejos de cumplimiento para todos los empleados, con un avatar de IA atractivo que entregue una regulación importante en un estilo visual brillante y dinámico con subtítulos prominentes para asegurar la accesibilidad, complementado por una voz de IA alegre y clara.
Copia el prompt
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación sobre Cumplimiento

Crea fácilmente vídeos de formación atractivos y conformes con herramientas impulsadas por IA, agilizando tus procesos de L&D para una mejor educación de los empleados.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para contenido de formación, o comienza con un lienzo en blanco para construir tu vídeo de formación sobre cumplimiento personalizado.
2
Step 2
Crea tu Contenido con IA
Introduce tu guion para generar instantáneamente segmentos de vídeo atractivos con avatares de IA realistas, asegurando que tus mensajes de cumplimiento se entreguen con claridad e impacto.
3
Step 3
Añade Elementos Interactivos
Mejora el compromiso del aprendiz incorporando sin problemas cuestionarios, encuestas u otras lecciones interactivas directamente en tu vídeo, promoviendo la participación activa en la educación sobre cumplimiento.
4
Step 4
Exporta y Despliega tu Vídeo
Exporta fácilmente tu vídeo de formación sobre cumplimiento completado en formatos preferidos, listo para una integración fluida con LMS o para compartir directamente, asegurando una accesibilidad generalizada para tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas médicos y mejora la educación en salud

.

Transforma contenido regulatorio complejo en vídeos de formación generados por IA claros y digeribles, mejorando la comprensión de estándares críticos de cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación sobre cumplimiento?

HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que simplifica drásticamente la creación de vídeos de formación sobre cumplimiento profesionales. Su plataforma intuitiva permite a los Profesionales de RRHH y L&D producir contenido atractivo de manera eficiente, agilizando la producción de vídeos para políticas críticas de la empresa.

¿Puede HeyGen crear Avatares de IA y voces en off de IA para contenido de formación?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios crear Avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad para todos sus vídeos de formación. Esta herramienta impulsada por IA permite experiencias de aprendizaje dinámicas y personalizadas sin la necesidad de filmación tradicional.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos atractivos?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas impulsadas por IA diseñadas para la producción creativa de vídeos, incluyendo diversas plantillas de vídeo y la capacidad de traducción multilingüe. Estas características permiten a los usuarios crear lecciones atractivas e interactivas que resuenan con una audiencia global.

¿Es HeyGen compatible con sistemas de gestión de aprendizaje existentes como SCORM?

Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS, incluyendo compatibilidad con SCORM, lo que facilita a los Profesionales de RRHH y L&D el despliegue de vídeos de formación. La plataforma también cumple con SOC 2 y GDPR, asegurando una entrega de contenido segura y confiable.

