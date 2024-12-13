Generador de Vídeos de Formación en Cumplimiento: Crea Cursos Atractivos

Produce rápidamente vídeos de formación impactantes para la incorporación de empleados y equipos de L&D usando avatares de AI para aumentar el compromiso.

Crea un vídeo de formación sobre cumplimiento de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, presentando una introducción positiva e informativa a la ética de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, utilizando los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave con una locución amigable y profesional, asegurando un tono acogedor.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un clip promocional de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando lo rápido que pueden generar vídeos de formación profesional. La estética visual debe ser moderna y dinámica, con transiciones rápidas de escenas y funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para resaltar la eficiencia, todo narrado con una voz enérgica y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos explicando una actualización crucial de la política de privacidad de datos para todos los empleados que manejan información sensible. Este vídeo de formación debe adoptar un estilo visual claro y serio con gráficos ilustrativos, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para reforzar términos complejos, acompañado de una voz calmada y tranquilizadora.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una pieza de comunicación interna de 90 segundos para jefes de departamento, ilustrando la facilidad de creación de vídeos usando la nueva plataforma de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser sofisticado e informativo, demostrando varias escenas y opciones de soporte de biblioteca de medios/stock, con un avatar de AI confiado explicando el proceso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Cumplimiento

Transforma sin esfuerzo requisitos de cumplimiento complejos en vídeos de formación atractivos con AI. Simplifica la creación de contenido, mejora el aprendizaje y aumenta la comprensión de los empleados.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion para el generador de vídeos de formación en cumplimiento, luego transforma sin esfuerzo el texto en palabras habladas usando nuestra avanzada tecnología de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI realistas para presentar tu contenido de formación, haciendo que tus módulos sean más atractivos y cercanos para tu audiencia.
3
Step 3
Añade Marca e Imágenes
Incorpora la identidad de marca de tu empresa usando nuestros controles intuitivos de Marca (logotipo, colores) para asegurar vídeos de formación consistentes que se alineen con tus directrices corporativas.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo de formación en cumplimiento y expórtalo en el tamaño de aspecto y formato deseado, listo para integrarse sin problemas con tus plataformas de eLearning.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agilizar la Creación de Vídeos de Cumplimiento

Transforma rápidamente texto en vídeos de formación en cumplimiento profesional y módulos de aprendizaje impulsados por AI, acelerando significativamente la creación de vídeos para equipos de RRHH.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo empodera HeyGen a los usuarios para crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente?

El generador de vídeos de AI de HeyGen permite a los usuarios transformar texto en vídeo sin esfuerzo, utilizando avatares de AI realistas y plantillas de vídeo impulsadas por AI. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos, haciendo sencillo producir contenido instructivo de alta calidad.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para los avatares de AI y la coherencia de marca?

HeyGen proporciona una amplia personalización para los avatares de AI para asegurar la coherencia de marca en todos tus vídeos de formación. Los usuarios pueden aplicar controles de marca como logotipos personalizados y colores de marca, asegurando que cada vídeo se alinee con la identidad corporativa.

¿Puede HeyGen servir como un generador integral de vídeos de formación en cumplimiento para equipos de L&D?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un generador robusto de vídeos de formación en cumplimiento para equipos de L&D. Ofrece características como locuciones profesionales, subtítulos generados automáticamente y plantillas de vídeo personalizables impulsadas por AI para cumplir eficazmente con requisitos regulatorios específicos.

¿Cómo facilita HeyGen la rápida producción de vídeos profesionales de incorporación de empleados?

HeyGen acelera significativamente la creación de vídeos para la incorporación de empleados aprovechando su vasta biblioteca de plantillas de vídeo impulsadas por AI y medios. Con una funcionalidad simple de texto a vídeo, los equipos pueden producir rápidamente contenido atractivo e informativo sin necesidad de experiencia extensa en producción.

