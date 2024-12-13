Generador de Vídeos de Formación en Cumplimiento: Crea Cursos Atractivos
Produce rápidamente vídeos de formación impactantes para la incorporación de empleados y equipos de L&D usando avatares de AI para aumentar el compromiso.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un clip promocional de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando lo rápido que pueden generar vídeos de formación profesional. La estética visual debe ser moderna y dinámica, con transiciones rápidas de escenas y funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para resaltar la eficiencia, todo narrado con una voz enérgica y autoritaria.
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos explicando una actualización crucial de la política de privacidad de datos para todos los empleados que manejan información sensible. Este vídeo de formación debe adoptar un estilo visual claro y serio con gráficos ilustrativos, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para reforzar términos complejos, acompañado de una voz calmada y tranquilizadora.
Diseña una pieza de comunicación interna de 90 segundos para jefes de departamento, ilustrando la facilidad de creación de vídeos usando la nueva plataforma de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser sofisticado e informativo, demostrando varias escenas y opciones de soporte de biblioteca de medios/stock, con un avatar de AI confiado explicando el proceso.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Formación en Cumplimiento Global.
Empodera a los equipos de L&D para crear y distribuir una amplia gama de vídeos de formación en cumplimiento a una fuerza laboral global de manera efectiva.
Mejorar el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora la comprensión y retención de los empleados sobre información crítica de cumplimiento usando vídeos de formación atractivos impulsados por AI con avatares de AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo empodera HeyGen a los usuarios para crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente?
El generador de vídeos de AI de HeyGen permite a los usuarios transformar texto en vídeo sin esfuerzo, utilizando avatares de AI realistas y plantillas de vídeo impulsadas por AI. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos, haciendo sencillo producir contenido instructivo de alta calidad.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para los avatares de AI y la coherencia de marca?
HeyGen proporciona una amplia personalización para los avatares de AI para asegurar la coherencia de marca en todos tus vídeos de formación. Los usuarios pueden aplicar controles de marca como logotipos personalizados y colores de marca, asegurando que cada vídeo se alinee con la identidad corporativa.
¿Puede HeyGen servir como un generador integral de vídeos de formación en cumplimiento para equipos de L&D?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un generador robusto de vídeos de formación en cumplimiento para equipos de L&D. Ofrece características como locuciones profesionales, subtítulos generados automáticamente y plantillas de vídeo personalizables impulsadas por AI para cumplir eficazmente con requisitos regulatorios específicos.
¿Cómo facilita HeyGen la rápida producción de vídeos profesionales de incorporación de empleados?
HeyGen acelera significativamente la creación de vídeos para la incorporación de empleados aprovechando su vasta biblioteca de plantillas de vídeo impulsadas por AI y medios. Con una funcionalidad simple de texto a vídeo, los equipos pueden producir rápidamente contenido atractivo e informativo sin necesidad de experiencia extensa en producción.