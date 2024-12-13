Creador de Vídeos de Reglas de Cumplimiento Sin Esfuerzo para Equipos de RRHH

Crea rápidamente vídeos de formación en cumplimiento atractivos a partir de tus guiones existentes utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo, ahorrando tiempo y recursos.

501/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 90 segundos para equipos de RRHH, destacando consideraciones regulatorias críticas para la incorporación de empleados. El vídeo debe adoptar un enfoque visual dinámico al estilo de infografía con transiciones suaves, apoyado por una voz profesional e informativa. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un explicador visualmente atractivo y fácil de entender.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación integral de 2 minutos sobre cumplimiento, dirigido a profesionales de L&D, demostrando los pasos para reportar violaciones éticas de manera efectiva. La presentación visual debe ser sencilla y tipo tutorial, utilizando grabaciones de pantalla o animaciones simplificadas, con una voz calmada y autoritaria guiando al espectador. Este proyecto hará un excelente uso de la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar contenido escrito directamente en un vídeo pulido, completo con subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 45 segundos para equipos de seguridad informática, desmitificando un aspecto específico del cumplimiento del RGPD relacionado con la encriptación de datos. El estilo visual debe ser técnico pero comprensible, utilizando representaciones abstractas de datos y gráficos claros de la biblioteca de medios de HeyGen, acompañado de una voz en off confiada y precisa. El énfasis principal será en la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una explicación de audio consistente y de alta calidad de regulaciones complejas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Reglas de Cumplimiento

Simplifica la creación de vídeos de formación en cumplimiento atractivos y precisos para tu equipo con nuestra plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Genera fácilmente vídeos de formación en cumplimiento de alta calidad pegando tu guion preparado directamente en el editor de HeyGen, aprovechando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA realistas para ser el presentador de tus reglas de cumplimiento, añadiendo un toque humano sin necesidad de cámaras o actores.
3
Step 3
Añade Subtítulos Automáticos
Mejora la claridad y accesibilidad para todos los aprendices generando automáticamente subtítulos/captions para tus vídeos de formación en cumplimiento, asegurando que cada regla sea comprendida.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación en cumplimiento utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que esté perfectamente formateado para cualquier plataforma y listo para distribuir, creando vídeos de formación en cumplimiento con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Reglas Regulatorias Complejas

.

Transforma reglas de cumplimiento intrincadas e información regulatoria en contenido de vídeo claro y fácilmente digerible, mejorando la comprensión en toda la organización.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?

HeyGen, una plataforma avanzada de vídeo con IA, simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos de formación en cumplimiento. Los usuarios pueden transformar fácilmente texto a vídeo desde guiones, aprovechando una variedad de plantillas de vídeo personalizables, convirtiéndolo en un creador de vídeos eficiente para equipos de RRHH.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para contenido profesional de cumplimiento?

HeyGen ofrece capacidades técnicas robustas, incluyendo avatares de IA realistas y generación avanzada de voz en off, para producir contenido profesional de cumplimiento. También ofrece subtítulos/captions automáticos y traducciones con un solo clic, asegurando que tus vídeos de formación en cumplimiento sean accesibles y comprendidos globalmente.

¿Cómo pueden los equipos de RRHH aprovechar HeyGen para producir vídeos de cumplimiento atractivos?

Los equipos de RRHH pueden aprovechar los avatares de IA de HeyGen y sus diversas plantillas de vídeo para producir vídeos atractivos que capturen la atención. Este enfoque hace que la creación de vídeos de formación en cumplimiento sea más dinámica y ofrece soluciones rentables en comparación con la producción de vídeo tradicional.

¿HeyGen admite la producción de vídeos de reglas de cumplimiento que cumplan con los requisitos regulatorios?

Sí, HeyGen funciona como un creador efectivo de vídeos de reglas de cumplimiento, permitiendo la producción de contenido adecuado para diversas consideraciones regulatorias. Aunque el asesoramiento legal específico es externo, las características de HeyGen, incluyendo controles de marca y una plataforma segura, ayudan a las organizaciones a mantener la consistencia y profesionalismo en su formación en cumplimiento.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo