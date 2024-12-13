Creador de Videos de Reglas de Cumplimiento: Simplifica la Formación Regulatoria
Empodera a los gerentes de formación para crear rápidamente videos atractivos de cumplimiento normativo con avatares de IA realistas.
Diseña un video de formación en cumplimiento de 90 segundos para equipos de RRHH y nuevos empleados, centrado en la ética laboral. Este video necesita un estilo visual y de audio amigable pero informativo. Ilustra la facilidad de usar las "Plantillas y escenas" pre-diseñadas de HeyGen y la robusta "Generación de voz en off" para crear "videos de formación en cumplimiento" atractivos que resuenen con la audiencia.
¿Cómo pueden los gerentes de formación generar rápidamente una actualización de cumplimiento normativo de 45 segundos sobre los recientes cambios en la privacidad de datos para plataformas de e-learning? El video debe tener una estética visual moderna y elegante con un tono de audio directo e informativo. Destaca la capacidad de HeyGen para generar automáticamente "Subtítulos/captions" e integrar visuales relevantes de su "Biblioteca de medios/soporte de stock" para funcionar como un poderoso "creador de videos de reglas de cumplimiento" para contenido educativo continuo.
Desarrolla un video integral de 2 minutos sobre cumplimiento normativo multinacional para una fuerza laboral global, explicando políticas contra el lavado de dinero. Este video debe presentar un estilo visual pulido e internacional y un audio claro y profesional. Demuestra cómo HeyGen, como "creador de videos de IA", permite la creación de contenido diverso usando varios "avatares de IA" y asegura la adaptabilidad a través de "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones", atendiendo a "múltiples idiomas" sin esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Agiliza la Creación de Cursos de Cumplimiento.
Produce más videos de formación en cumplimiento rápidamente, asegurando un mensaje consistente y alcanzando efectivamente a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso en la Formación de Cumplimiento.
Mejora la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en la formación de cumplimiento crítico con contenido de video dinámico potenciado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de formación en cumplimiento?
HeyGen agiliza la producción de videos de formación en cumplimiento atractivos aprovechando los avatares de IA y la tecnología de Texto a video. Simplemente introduce tu guion, y el creador de videos de IA de HeyGen genera contenido de alta calidad de manera eficiente para tus equipos de RRHH.
¿Pueden integrarse los videos de HeyGen en plataformas de e-learning existentes para el cumplimiento normativo?
Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS y ofrece opciones de exportación SCORM, lo que lo hace ideal para e-learning y asegura el cumplimiento normativo. Esto permite a los gerentes de formación desplegar fácilmente contenido del creador de videos de reglas de cumplimiento dentro de su infraestructura de formación existente, con Subtítulos/captions automáticos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de videos de cumplimiento con HeyGen?
HeyGen ofrece amplios controles de marca para personalizar el contenido de tu generador de videos de cumplimiento legal con el logo y los colores de tu empresa. También puedes utilizar varias plantillas y escenas para crear contenido de aspecto profesional que se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿HeyGen admite la creación de videos de cumplimiento en varios idiomas para equipos globales?
Absolutamente, HeyGen permite la creación de videos de formación en cumplimiento en varios idiomas con capacidades avanzadas de generación de voz en off. Esto asegura que tus mensajes de cumplimiento normativo lleguen a diversos equipos globales de manera efectiva e inclusiva.