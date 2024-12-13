Creador de Vídeos Resumen de Hoja de Ruta de Cumplimiento: Simplifica Tus Informes

Transforma rápidamente regulaciones complejas en vídeos resumen ejecutivos atractivos usando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

292/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 90 segundos dirigido a todos los empleados de la empresa durante una sesión de formación interna, utilizando un estilo visual interactivo con una voz amigable y profesional de avatar de IA, mostrando la capacidad de avatares de IA de HeyGen, para ofrecer un resumen ejecutivo de alto nivel sobre nuevas regulaciones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 2 minutos diseñado para auditores externos y organismos reguladores, incorporando infografías ricas en datos y gráficos animados con una locución formal y articulada generada a través de la generación de locuciones de HeyGen, para presentar explicaciones detalladas sobre la adhesión a regulaciones complejas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de 45 segundos para equipos de proyectos interdepartamentales, con un estilo visual dinámico y colaborativo que incluya grabaciones de pantalla, y destacando la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad, para proporcionar una actualización rápida sobre una tarea de cumplimiento, asegurando una colaboración fluida del equipo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Resumen de Hoja de Ruta de Cumplimiento

Transforma sin esfuerzo información de cumplimiento compleja en vídeos resumen ejecutivos atractivos y concisos para una comunicación clara.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza pegando los detalles de tu hoja de ruta de cumplimiento. Nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" convierte eficientemente tu contenido escrito en un esquema de vídeo estructurado.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de "Plantillas y escenas" para darle a tu resumen de cumplimiento un aspecto pulido y profesional, asegurando claridad e impacto.
3
Step 3
Añade Locución Profesional
Mejora tu vídeo con una narración profesional. Aprovecha la "Generación de locuciones" para transmitir tu mensaje de cumplimiento con un audio claro y natural.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Resumen
Finaliza tu proyecto y exporta tu vídeo resumen de hoja de ruta de cumplimiento completado. Utiliza las "Exportaciones MP4 y WEBM" para compartir fácilmente tus vídeos pulidos con las partes interesadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Aprendizaje y la Retención

.

Utiliza la creación de vídeos con IA para aumentar el compromiso y la retención en la formación en cumplimiento, asegurando que la información clave se absorba efectivamente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de texto a vídeo?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar tus guiones escritos en vídeos atractivos. Simplemente introduce tu texto, selecciona entre una variedad de avatares de IA, y HeyGen generará locuciones naturales y animaciones para dar vida a tu contenido.

¿Qué opciones de exportación de vídeo ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece opciones de exportación flexibles, incluyendo formatos MP4 y WEBM, asegurando compatibilidad en varias plataformas. También puedes personalizar las proporciones y automáticamente incluir subtítulos/captions de alta calidad en tu vídeo final.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos resumen ejecutivos de manera eficiente?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un potente motor creativo para generar vídeos resumen ejecutivos. Su interfaz intuitiva y diversos plantillas te permiten transformar rápidamente información compleja o resúmenes de IA en contenido de vídeo profesional e impactante.

¿HeyGen admite la personalización de marca para vídeos?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos se alineen con la identidad corporativa. Puedes integrar fácilmente tu logo, personalizar colores y utilizar la biblioteca de medios de HeyGen o material de archivo para crear contenido de marca cohesivo y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo