Generador de Videos de Refresco de Cumplimiento: Formación Rápida con IA
Ahorra tiempo y recursos en la formación de cumplimiento. Genera videos impactantes con nuestros avatares de IA para un aprendizaje atractivo y rentable.
Diseña un video generador de formación en cumplimiento de 60 segundos adaptado para nuevos empleados, presentándoles el código de conducta de nuestra empresa. El video debe adoptar un estilo visual claro e instructivo con transiciones limpias y texto en pantalla que resalte los puntos importantes, apoyado por una pista de audio tranquilizadora e informativa. Aprovechando la capacidad de texto a video de HeyGen desde el guion, esta pieza proporcionará una visión general inicial de cumplimiento consistente y fácil de entender.
Produce un video impactante de 30 segundos para gerentes de nivel medio sobre la prevención de la discriminación en el lugar de trabajo, funcionando como una parte vital de nuestros videos de formación en cumplimiento. La estética visual debe basarse en escenarios y ser empática, utilizando personajes animados con los que se pueda identificar o metraje de archivo diverso para ilustrar situaciones sensibles, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria que guíe la comprensión. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un tono y claridad consistentes en todas las versiones de idioma.
Desarrolla un video de formación de actualización conciso de 50 segundos específicamente para el departamento de finanzas, actualizándolos sobre las últimas regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Emplea un estilo visual corporativo y profesional con superposiciones de texto fáciles de leer e infografías, junto con una narración clara y formal. Este video debe hacer un excelente uso de la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad para todos los espectadores, alineándose con las pautas de personalización de la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Escala la Formación en Cumplimiento a Nivel Global.
Desarrolla eficientemente numerosos cursos de formación en cumplimiento y alcanza una audiencia global de aprendices.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento para material crítico de cumplimiento utilizando IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de refresco de cumplimiento?
HeyGen funciona como un generador intuitivo de formación en cumplimiento con IA, permitiendo a los usuarios producir rápidamente videos de refresco de cumplimiento atractivos utilizando plantillas de video personalizables y poderosos avatares de IA. Esto agiliza significativamente el proceso de creación de contenido para la formación en cumplimiento normativo.
¿Puede HeyGen soportar formatos de formación diversos para contenido de cumplimiento?
Absolutamente, HeyGen es una plataforma avanzada de video con IA que facilita la conversión de documentos existentes en contenido de video. También soporta la personalización de marca y ofrece opciones para subtítulos y voces en off, asegurando que tus videos de formación en cumplimiento sean completos y accesibles para todos los empleados.
¿Qué hace de HeyGen una plataforma de video con IA ideal para refrescar contenido de formación existente?
HeyGen empodera a las organizaciones para refrescar eficientemente los videos de formación aprovechando los avatares de IA y las capacidades avanzadas de texto a video. Esto permite actualizaciones rápidas y una personalización de marca consistente en todos los materiales de formación en cumplimiento normativo, asegurando que el contenido se mantenga actual y atractivo.
¿Cómo puede HeyGen mejorar el impacto general de la formación en cumplimiento normativo?
HeyGen mejora significativamente la formación en cumplimiento normativo al ofrecer una robusta plataforma de video con IA para generar videos de formación dinámicos e interactivos. Con características como avatares de IA y plantillas de video personalizables, las organizaciones pueden crear videos de formación en cumplimiento más atractivos y efectivos que resuenen con su audiencia.