Crea un video convincente de 45 segundos para refrescar el cumplimiento normativo para todos los empleados, centrándose específicamente en las mejores prácticas de seguridad de datos. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, utilizando gráficos modernos y un avatar de IA dinámico para presentar la información clave de manera accesible, acompañado de una voz en off amigable y profesional. Este video, fácilmente generado usando los avatares de IA de HeyGen, tiene como objetivo reforzar rápidamente los conceptos críticos de cumplimiento.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video generador de formación en cumplimiento de 60 segundos adaptado para nuevos empleados, presentándoles el código de conducta de nuestra empresa. El video debe adoptar un estilo visual claro e instructivo con transiciones limpias y texto en pantalla que resalte los puntos importantes, apoyado por una pista de audio tranquilizadora e informativa. Aprovechando la capacidad de texto a video de HeyGen desde el guion, esta pieza proporcionará una visión general inicial de cumplimiento consistente y fácil de entender.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video impactante de 30 segundos para gerentes de nivel medio sobre la prevención de la discriminación en el lugar de trabajo, funcionando como una parte vital de nuestros videos de formación en cumplimiento. La estética visual debe basarse en escenarios y ser empática, utilizando personajes animados con los que se pueda identificar o metraje de archivo diverso para ilustrar situaciones sensibles, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria que guíe la comprensión. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un tono y claridad consistentes en todas las versiones de idioma.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video de formación de actualización conciso de 50 segundos específicamente para el departamento de finanzas, actualizándolos sobre las últimas regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Emplea un estilo visual corporativo y profesional con superposiciones de texto fáciles de leer e infografías, junto con una narración clara y formal. Este video debe hacer un excelente uso de la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad para todos los espectadores, alineándose con las pautas de personalización de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Cómo Funciona un Generador de Videos de Refresco de Cumplimiento

Crea sin esfuerzo videos de refresco de cumplimiento atractivos y precisos en solo cuatro simples pasos, asegurando que tu equipo se mantenga actualizado e informado.

1
Step 1
Pega Tu Guion o Sube Contenido
Pega tu guion de cumplimiento directamente en la plataforma de video con IA o sube documentos existentes. La función de conversión de documentos a video de HeyGen transforma tu texto en una narrativa de video dinámica, simplificando el proceso de creación de contenido.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA. Estos presentadores virtuales transmiten tu mensaje de cumplimiento con expresiones naturales y voces humanas, haciendo que tu formación sea más relatable e impactante.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Personaliza tu video de refresco aplicando la marca de tu empresa. Utiliza los controles de Branding para incorporar logotipos, colores de marca y fuentes personalizadas, asegurando un aspecto consistente y profesional en todos tus videos de formación en cumplimiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video
Una vez que tu video esté perfecto, simplemente haz clic para exportar la salida de tu generador de videos de refresco de cumplimiento de alta calidad. Comparte tu video recién creado con tu equipo, asegurando que las actualizaciones regulatorias cruciales se entreguen de manera eficiente.

Simplifica Información Regulatoria Compleja

Simplifica la información regulatoria compleja, mejorando la claridad y el impacto educativo para el cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de refresco de cumplimiento?

HeyGen funciona como un generador intuitivo de formación en cumplimiento con IA, permitiendo a los usuarios producir rápidamente videos de refresco de cumplimiento atractivos utilizando plantillas de video personalizables y poderosos avatares de IA. Esto agiliza significativamente el proceso de creación de contenido para la formación en cumplimiento normativo.

¿Puede HeyGen soportar formatos de formación diversos para contenido de cumplimiento?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma avanzada de video con IA que facilita la conversión de documentos existentes en contenido de video. También soporta la personalización de marca y ofrece opciones para subtítulos y voces en off, asegurando que tus videos de formación en cumplimiento sean completos y accesibles para todos los empleados.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de video con IA ideal para refrescar contenido de formación existente?

HeyGen empodera a las organizaciones para refrescar eficientemente los videos de formación aprovechando los avatares de IA y las capacidades avanzadas de texto a video. Esto permite actualizaciones rápidas y una personalización de marca consistente en todos los materiales de formación en cumplimiento normativo, asegurando que el contenido se mantenga actual y atractivo.

¿Cómo puede HeyGen mejorar el impacto general de la formación en cumplimiento normativo?

HeyGen mejora significativamente la formación en cumplimiento normativo al ofrecer una robusta plataforma de video con IA para generar videos de formación dinámicos e interactivos. Con características como avatares de IA y plantillas de video personalizables, las organizaciones pueden crear videos de formación en cumplimiento más atractivos y efectivos que resuenen con su audiencia.

