Imagina un video de 90 segundos diseñado para empleados y nuevos contratados, haciendo que los videos de formación sobre cumplimiento sean verdaderamente inmersivos. Con un estilo visual y de audio moderno y amigable, esta pieza mostrará los avatares realistas de IA de HeyGen entregando información crítica sobre ética de cumplimiento, asegurando que los mensajes clave resuenen efectivamente sin la necesidad de filmación tradicional.
Explora el alcance global de tus esfuerzos de cumplimiento a través de un video de 2 minutos diseñado para equipos internacionales y organizaciones globales, enfatizando el cumplimiento integral del RGPD. Esta presentación inclusiva y profesional, con narración clara y texto en pantalla, destaca la robusta funcionalidad de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que cada mensaje, independientemente del idioma, se entienda en todo el mundo.
Imagina un video dinámico de 45 segundos, perfecto para pequeñas y medianas empresas y equipos de RRHH ocupados que buscan soluciones rentables para sus necesidades de formación. Con un estilo visual y de audio optimista y fácil de usar, este segmento ilustra cómo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen permiten la creación rápida de diversos videos de formación sobre cumplimiento, transformando una tarea que solía consumir mucho tiempo en un proceso eficiente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Expande el Alcance de la Formación sobre Cumplimiento.
Produce más videos de reflexión sobre cumplimiento y módulos de formación, alcanzando efectivamente a una fuerza laboral global con IA.
Mejora el Compromiso con el Cumplimiento.
Aumenta el compromiso y la retención de los empleados en la formación sobre cumplimiento a través de videos interactivos y atractivos generados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de videos de formación sobre cumplimiento atractivos?
HeyGen, como una avanzada plataforma de video con IA, permite a los usuarios crear videos de formación sobre cumplimiento atractivos de manera eficiente. Aprovecha la capacidad de Texto a video desde guion y avatares de IA realistas para simplificar la producción de videos.
¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) existentes para la entrega de contenido de cumplimiento?
Sí, HeyGen permite exportar videos de formación sobre cumplimiento en formatos compatibles con varios Sistemas de Gestión de Aprendizaje, asegurando un despliegue sin problemas a través de la integración con LMS. Además, ofrece traducción multilingüe y subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad para audiencias diversas.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear videos de reflexión sobre cumplimiento con un toque profesional?
HeyGen proporciona un conjunto de características impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y plantillas personalizables, para producir videos de reflexión sobre cumplimiento atractivos. Los usuarios también pueden utilizar controles de marca para mantener una imagen de empresa consistente en todo su contenido.
¿Qué papel juegan las características impulsadas por IA en la producción de videos de cumplimiento de HeyGen?
Las características impulsadas por IA de HeyGen son fundamentales para producir videos de reflexión sobre cumplimiento de manera eficiente, ofreciendo capacidades como texto a video desde guion y generación avanzada de voz en off. Estas herramientas aseguran una salida de video de alta calidad y profesional sin requerir habilidades técnicas complejas.