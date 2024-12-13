Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos de RRHH, demostrando lo fácil que es crear vídeos atractivos de recertificación de cumplimiento. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con gráficos limpios y un avatar de IA que ofrezca una narración clara y concisa. Destaca los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para mostrar la creación de contenido simplificada.

