Creador de Vídeos de Recertificación de Cumplimiento: Crea Vídeos de IA
Empodera a los equipos de RRHH para crear vídeos de formación de cumplimiento atractivos con plantillas de vídeo personalizables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea una visión técnica de 2 minutos para los departamentos de TI y formación dentro de corporaciones globales, ilustrando el poder de HeyGen como plataforma de vídeo de IA para vídeos de formación de cumplimiento integral. El estilo visual y de audio debe ser altamente informativo y elegante, demostrando la generación de voz en off sin fisuras en múltiples idiomas. Enfatiza las características avanzadas de generación de voz en off y subtítulos/captions de la plataforma para llegar a una fuerza laboral diversa.
Produce un vídeo de guía rápida de 60 segundos para oficiales de cumplimiento, mostrando cómo transformar documentación existente compleja en un vídeo refrescante y atractivo. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, enfatizando la creación rápida utilizando la rica biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y plantillas y escenas personalizables. El audio debe ser animado y claro, haciendo que el proceso parezca simple y eficiente.
Diseña un clip promocional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, ilustrando el proceso simple de crear y actualizar vídeos de cumplimiento usando HeyGen como un potente software de vídeo de IA. El estilo visual debe ser brillante y accesible, demostrando cómo adaptar rápidamente el contenido de vídeo para varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. El audio debe ser amigable y alentador, destacando la eficiencia obtenida al usar Texto a vídeo desde guion para ajustes rápidos de contenido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación de Cumplimiento.
Produce eficientemente un mayor volumen de vídeos de formación de cumplimiento, asegurando que todos los aprendices completen los requisitos esenciales de recertificación a nivel global.
Mejorar el Compromiso y la Retención.
Aprovecha los avatares de IA y los vídeos interactivos para hacer que la formación de cumplimiento sea más atractiva, mejorando significativamente la retención del conocimiento y la comprensión.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de cumplimiento usando IA?
HeyGen aprovecha el software de vídeo avanzado de IA, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, para transformar rápidamente información compleja de cumplimiento en contenido de vídeo atractivo. Este proceso simplificado hace que la creación de vídeos de cumplimiento sea eficiente y accesible para todos los usuarios.
¿Puede el software de vídeo de IA de HeyGen integrarse con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes para la recertificación de cumplimiento?
Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS, incluyendo compatibilidad con SCORM, asegurando que tus vídeos de recertificación de cumplimiento sean fácilmente desplegables dentro de tu infraestructura de formación actual. Esto facilita la distribución y el seguimiento de la formación de cumplimiento.
¿Qué opciones de personalización y branding están disponibles para los vídeos de cumplimiento creados con HeyGen?
HeyGen ofrece controles de branding completos, permitiendo a los equipos de RRHH personalizar completamente los vídeos de formación de cumplimiento con el logotipo y los colores de tu empresa. Utiliza nuestras extensas plantillas de vídeo para mantener la consistencia de la marca sin esfuerzo en todo tu contenido de cumplimiento.
¿Cómo facilita HeyGen la traducción multilingüe y la generación de voz en off para la formación de cumplimiento?
La plataforma de vídeo de IA de HeyGen incluye robustas características de traducción multilingüe y generación de voz en off natural, permitiéndote crear vídeos de formación de cumplimiento accesibles para una fuerza laboral global. Esto asegura una comunicación clara de información crítica a través de diferentes grupos lingüísticos.