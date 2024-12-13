Creador de Vídeos de Recertificación de Cumplimiento: Crea Vídeos de IA

Empodera a los equipos de RRHH para crear vídeos de formación de cumplimiento atractivos con plantillas de vídeo personalizables.

Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos de RRHH, demostrando lo fácil que es crear vídeos atractivos de recertificación de cumplimiento. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con gráficos limpios y un avatar de IA que ofrezca una narración clara y concisa. Destaca los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para mostrar la creación de contenido simplificada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una visión técnica de 2 minutos para los departamentos de TI y formación dentro de corporaciones globales, ilustrando el poder de HeyGen como plataforma de vídeo de IA para vídeos de formación de cumplimiento integral. El estilo visual y de audio debe ser altamente informativo y elegante, demostrando la generación de voz en off sin fisuras en múltiples idiomas. Enfatiza las características avanzadas de generación de voz en off y subtítulos/captions de la plataforma para llegar a una fuerza laboral diversa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de guía rápida de 60 segundos para oficiales de cumplimiento, mostrando cómo transformar documentación existente compleja en un vídeo refrescante y atractivo. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, enfatizando la creación rápida utilizando la rica biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y plantillas y escenas personalizables. El audio debe ser animado y claro, haciendo que el proceso parezca simple y eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un clip promocional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, ilustrando el proceso simple de crear y actualizar vídeos de cumplimiento usando HeyGen como un potente software de vídeo de IA. El estilo visual debe ser brillante y accesible, demostrando cómo adaptar rápidamente el contenido de vídeo para varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. El audio debe ser amigable y alentador, destacando la eficiencia obtenida al usar Texto a vídeo desde guion para ajustes rápidos de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Recertificación de Cumplimiento

Crea sin esfuerzo vídeos de recertificación de cumplimiento atractivos y actualizados para educar a tu equipo y cumplir con los estándares regulatorios con una plataforma de vídeo de IA.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo prediseñada de nuestra extensa biblioteca, específicamente elegida para satisfacer las necesidades de formación de cumplimiento para tu vídeo de recertificación de cumplimiento.
2
Step 2
Elabora tu Guion
Introduce tu contenido de cumplimiento o guion, y observa cómo nuestra plataforma de vídeo de IA transforma el texto en visuales y voces en off profesionales, acelerando la creación de tus vídeos de cumplimiento.
3
Step 3
Mejora con Avatares de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para presentar tu información, añadiendo un toque humano y de compromiso a tus vídeos de formación de cumplimiento sin necesidad de actores o cámaras.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Personaliza tu vídeo con el branding de tu empresa, incluyendo logotipos y esquemas de color. Luego, exporta tu vídeo de recertificación de cumplimiento terminado para compartir y desplegar fácilmente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Regulaciones Complejas

.

Utiliza el software de vídeo de IA para simplificar las complejas regulaciones de cumplimiento en contenido fácilmente digerible, haciendo que la información crítica sea accesible para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de cumplimiento usando IA?

HeyGen aprovecha el software de vídeo avanzado de IA, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, para transformar rápidamente información compleja de cumplimiento en contenido de vídeo atractivo. Este proceso simplificado hace que la creación de vídeos de cumplimiento sea eficiente y accesible para todos los usuarios.

¿Puede el software de vídeo de IA de HeyGen integrarse con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes para la recertificación de cumplimiento?

Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS, incluyendo compatibilidad con SCORM, asegurando que tus vídeos de recertificación de cumplimiento sean fácilmente desplegables dentro de tu infraestructura de formación actual. Esto facilita la distribución y el seguimiento de la formación de cumplimiento.

¿Qué opciones de personalización y branding están disponibles para los vídeos de cumplimiento creados con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding completos, permitiendo a los equipos de RRHH personalizar completamente los vídeos de formación de cumplimiento con el logotipo y los colores de tu empresa. Utiliza nuestras extensas plantillas de vídeo para mantener la consistencia de la marca sin esfuerzo en todo tu contenido de cumplimiento.

¿Cómo facilita HeyGen la traducción multilingüe y la generación de voz en off para la formación de cumplimiento?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen incluye robustas características de traducción multilingüe y generación de voz en off natural, permitiéndote crear vídeos de formación de cumplimiento accesibles para una fuerza laboral global. Esto asegura una comunicación clara de información crítica a través de diferentes grupos lingüísticos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo