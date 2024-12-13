Creador de Vídeos de Políticas de Cumplimiento: Formación Fácil y Efectiva

Crea eficientemente vídeos claros de formación en cumplimiento y pautas de la empresa usando avatares inteligentes de IA.

Imagina un vídeo explicativo técnico de 2 minutos dirigido a Gerentes de TI y Oficiales de Cumplimiento, detallando una nueva regulación de privacidad de datos. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con flujos de datos animados y gráficos claros, acompañado de una voz en off directa y autoritaria generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, transformando texto complejo a vídeo desde el guion para una comunicación precisa de políticas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos específicamente para nuevos empleados en proceso de incorporación, mostrando las pautas esenciales de la empresa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y amigable con los avatares de IA de HeyGen guiando a los espectadores a través de escenarios, apoyado por una voz en off clara y accesible y subtítulos/captions destacados para reforzar la información clave para vídeos de formación efectivos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo impactante de 1 minuto dirigido a Equipos Legales y Alta Dirección, resumiendo actualizaciones críticas de las políticas de la empresa. El estilo visual debe ser elegante, moderno y basado en datos, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida e incorporando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios/soporte de archivo para transmitir un alto nivel de profesionalismo en este creador de vídeos de políticas de cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 45 segundos diseñado para equipos globales, anunciando un nuevo módulo de formación en cumplimiento. Este vídeo de IA debe ser eficiente y preciso en su presentación visual, utilizando el texto a vídeo de HeyGen desde el guion para una generación rápida de contenido y optimizado para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones, asegurando una rápida comprensión y accesibilidad para todos los empleados.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Políticas de Cumplimiento

Transforma fácilmente tus políticas y pautas de cumplimiento en vídeos de formación atractivos impulsados por IA para una educación y comprensión efectivas de los empleados.

1
Step 1
Escribe Tu Guion
Pega o escribe el contenido de tu política de cumplimiento en la plataforma, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para comenzar la creación de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA y escenas dinámicas para dar vida a la información de tu política, asegurando una experiencia visual atractiva.
3
Step 3
Marca y Personaliza
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, e integra medios de archivo para alinear perfectamente el vídeo con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tus vídeos de formación en cumplimiento al instante con subtítulos/captions generados automáticamente, listos para una integración fluida con tu LMS o para una fácil distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Explicaciones de Políticas Complejas

.

Usa HeyGen para transformar pautas empresariales complejas en vídeos explicativos claros, atractivos y fáciles de entender para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza la plataforma de vídeo de IA de HeyGen la creación de contenido?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de vídeo de IA para transformar guiones de texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas. Esta capacidad de conversión de texto a vídeo simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos para diversas necesidades empresariales, actuando como una potente plataforma de vídeo de IA.

¿Es compatible HeyGen con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen está diseñado para soportar una integración fluida con sus sistemas de gestión de aprendizaje existentes, incluyendo la compatibilidad con SCORM. Esto facilita el despliegue de sus vídeos de formación en cumplimiento y otros vídeos de formación directamente dentro de sus plataformas actuales.

¿Cómo se puede utilizar HeyGen como creador de vídeos de políticas de cumplimiento?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos profesionales de políticas de cumplimiento y pautas de la empresa de manera eficiente. Utilizando plantillas de vídeo y avatares de IA realistas, puede producir vídeos de formación en cumplimiento completos que comunican efectivamente políticas críticas de la empresa a los empleados.

¿Cuáles son las ventajas de usar HeyGen para la incorporación de empleados?

HeyGen ofrece ahorros significativos en costos y eficiencia en la creación de contenido atractivo para la incorporación de empleados y vídeos explicativos. Al usar nuestra tecnología de vídeo de IA, puede producir rápidamente vídeos de formación consistentes y de alta calidad que mejoran la experiencia de incorporación para los nuevos empleados.

