Generador de Vídeos de Políticas de Cumplimiento: Simplifica la Formación en RRHH

Crea rápidamente módulos de formación en cumplimiento atractivos usando avatares de IA para aumentar el compromiso de los empleados y reducir costos.

Produce un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a equipos de RRHH y oficiales de cumplimiento, mostrando cómo el generador de vídeos de políticas de cumplimiento de HeyGen simplifica la creación de formación esencial. El estilo visual debe ser profesional y directo, con un avatar de IA confiado explicando claramente los beneficios de usar texto a vídeo desde un guion, acompañado de una voz en off clara e informativa.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, explicando las políticas clave de la empresa de manera atractiva y accesible. El estilo visual y de audio debe ser amigable y cercano, utilizando plantillas y escenas profesionales, con subtítulos completos para asegurar claridad para todos los empleados mientras navegan por la importante información de incorporación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a gerentes de Formación en Cumplimiento Global, enfatizando la eficiencia y el alcance de HeyGen en la difusión de actualizaciones críticas de políticas. Emplea un estilo visual moderno y limpio con transiciones fluidas, destacando la efectividad de la generación de voz en off para varios idiomas y la capacidad de exportar en diferentes proporciones de aspecto, todo respaldado por una voz autoritaria pero alentadora.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos para gerentes de formación, demostrando cómo elevar el compromiso de los empleados con módulos de formación en cumplimiento actualizados regularmente usando HeyGen. El estilo visual debe ser enérgico y visualmente atractivo, integrando elementos de soporte de biblioteca de medios/stock diversos, mientras una voz en off concisa explica lo fácil que es generar un nuevo vídeo generador de formación en cumplimiento desde un guion para mantener el contenido fresco e impactante.
Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Políticas de Cumplimiento

Transforma políticas de cumplimiento complejas en vídeos de formación atractivos y fáciles de digerir con avatares de IA y herramientas de edición inteligentes.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el texto de tu política de cumplimiento. Nuestra plataforma de vídeo de IA aprovecha la tecnología de texto a vídeo para convertir tus guiones en contenido convincente.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Escena
Mejora el compromiso eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu política. Luego, selecciona una plantilla de vídeo profesional para establecer tu estilo visual sin esfuerzo.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra la identidad de tu empresa en el vídeo. Aplica tus controles de marca personalizados, incluidos logotipos y esquemas de color específicos, para mantener la consistencia y profesionalismo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación en cumplimiento exportándolo en varias proporciones de aspecto. Comparte fácilmente tus módulos de formación atractivos en todas tus plataformas para llegar efectivamente a tus empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Políticas de Cumplimiento Complejas

Transforma políticas de cumplimiento intrincadas en vídeos generados por IA fáciles de entender, simplificando temas complejos para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?

HeyGen agiliza la generación de vídeos de políticas de cumplimiento transformando texto en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off. Esta plataforma de vídeo de IA reduce significativamente los costos y el tiempo en comparación con la producción de vídeo tradicional, facilitando a los equipos de RRHH la producción eficiente de contenido de formación esencial.

¿Qué características hacen que los vídeos de formación en cumplimiento de HeyGen sean más atractivos?

HeyGen utiliza avatares de IA realistas, plantillas de vídeo profesionales dinámicas y subtítulos personalizables para crear módulos de formación atractivos. Estas características aseguran un mayor compromiso de los empleados y una mejor retención de información crítica de cumplimiento, fomentando una experiencia de aprendizaje más efectiva.

¿Cómo pueden los equipos de RRHH usar HeyGen para mantener la consistencia de marca en el contenido de cumplimiento?

Los equipos de RRHH pueden aprovechar los sólidos controles de marca de HeyGen para incorporar logotipos de la empresa, colores y elementos visuales específicos en todos los vídeos de formación en cumplimiento. Esta capacidad asegura que cada salida del generador de vídeos de cumplimiento refleje una imagen de marca consistente y profesional, mejorando el reconocimiento y la confianza.

¿Es HeyGen una plataforma segura para generar vídeos de formación en cumplimiento global?

Sí, HeyGen es una plataforma de vídeo de IA segura que cumple con SOC 2 Tipo II y está preparada para GDPR, asegurando la protección de datos para la formación en cumplimiento global. La plataforma admite características como traducciones con un solo clic y contenido personalizable, lo que la hace ideal para campañas de concienciación de empleados a nivel mundial.

