Generador de Vídeos de Políticas de Cumplimiento: Simplifica la Formación en RRHH
Crea rápidamente módulos de formación en cumplimiento atractivos usando avatares de IA para aumentar el compromiso de los empleados y reducir costos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, explicando las políticas clave de la empresa de manera atractiva y accesible. El estilo visual y de audio debe ser amigable y cercano, utilizando plantillas y escenas profesionales, con subtítulos completos para asegurar claridad para todos los empleados mientras navegan por la importante información de incorporación.
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a gerentes de Formación en Cumplimiento Global, enfatizando la eficiencia y el alcance de HeyGen en la difusión de actualizaciones críticas de políticas. Emplea un estilo visual moderno y limpio con transiciones fluidas, destacando la efectividad de la generación de voz en off para varios idiomas y la capacidad de exportar en diferentes proporciones de aspecto, todo respaldado por una voz autoritaria pero alentadora.
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos para gerentes de formación, demostrando cómo elevar el compromiso de los empleados con módulos de formación en cumplimiento actualizados regularmente usando HeyGen. El estilo visual debe ser enérgico y visualmente atractivo, integrando elementos de soporte de biblioteca de medios/stock diversos, mientras una voz en off concisa explica lo fácil que es generar un nuevo vídeo generador de formación en cumplimiento desde un guion para mantener el contenido fresco e impactante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Formación en Cumplimiento Global.
Genera rápidamente vídeos de formación en cumplimiento extensos para educar efectivamente a una fuerza laboral global y asegurar una comprensión consistente de las políticas.
Mejorar el Compromiso de los Empleados en la Formación.
Aprovecha los avatares de IA y los formatos de vídeo atractivos para aumentar significativamente la participación de los empleados y la retención de políticas de cumplimiento cruciales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen agiliza la generación de vídeos de políticas de cumplimiento transformando texto en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off. Esta plataforma de vídeo de IA reduce significativamente los costos y el tiempo en comparación con la producción de vídeo tradicional, facilitando a los equipos de RRHH la producción eficiente de contenido de formación esencial.
¿Qué características hacen que los vídeos de formación en cumplimiento de HeyGen sean más atractivos?
HeyGen utiliza avatares de IA realistas, plantillas de vídeo profesionales dinámicas y subtítulos personalizables para crear módulos de formación atractivos. Estas características aseguran un mayor compromiso de los empleados y una mejor retención de información crítica de cumplimiento, fomentando una experiencia de aprendizaje más efectiva.
¿Cómo pueden los equipos de RRHH usar HeyGen para mantener la consistencia de marca en el contenido de cumplimiento?
Los equipos de RRHH pueden aprovechar los sólidos controles de marca de HeyGen para incorporar logotipos de la empresa, colores y elementos visuales específicos en todos los vídeos de formación en cumplimiento. Esta capacidad asegura que cada salida del generador de vídeos de cumplimiento refleje una imagen de marca consistente y profesional, mejorando el reconocimiento y la confianza.
¿Es HeyGen una plataforma segura para generar vídeos de formación en cumplimiento global?
Sí, HeyGen es una plataforma de vídeo de IA segura que cumple con SOC 2 Tipo II y está preparada para GDPR, asegurando la protección de datos para la formación en cumplimiento global. La plataforma admite características como traducciones con un solo clic y contenido personalizable, lo que la hace ideal para campañas de concienciación de empleados a nivel mundial.