Generador de Vídeos de Resumen de Cumplimiento: Simplifica la Formación
Crea vídeos de cumplimiento atractivos con avatares de IA realistas y contenido dinámico.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo atractivo de 90 segundos para empleados actuales que comunique actualizaciones anuales de formación y anuncios de cambios recientes en políticas sobre cumplimiento normativo, utilizando plantillas y escenas modernas y subtítulos visibles para accesibilidad.
Desarrolla un vídeo instructivo detallado de 2 minutos para equipos técnicos y jefes de departamento explicando un aspecto complejo del cumplimiento normativo, convirtiendo un documento en vídeo usando texto a vídeo desde guion, complementado con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock en un estilo limpio e informativo.
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para todo el personal de la empresa, que sirva como un recordatorio rápido de los vídeos clave de formación en cumplimiento, con un estilo visual animado y avatares de IA dinámicos, optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que sea fácil de usar y memorable.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Más Cursos de Cumplimiento Eficientemente.
Crea y entrega eficientemente una gama más amplia de cursos de cumplimiento, alcanzando a todos los empleados, independientemente de su ubicación o idioma.
Mejora el Compromiso en la Formación de Cumplimiento.
Aumenta la participación de los empleados y la retención de conocimientos en la formación crítica de cumplimiento con contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Qué papel juega la IA en la generación de vídeos de HeyGen?
HeyGen aprovecha su avanzado generador de vídeos de IA para permitir a los usuarios crear eficientemente vídeos de alta calidad a partir de guiones de texto. Con una vasta biblioteca de avatares de IA y generación de locuciones realistas, la plataforma simplifica la producción de contenido, permitiendo una creación y edición rápidas.
¿Pueden integrarse los vídeos de HeyGen con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes?
Absolutamente. HeyGen admite una integración fluida con LMS, incluyendo compatibilidad con SCORM, asegurando que tus vídeos de formación en cumplimiento puedan ser fácilmente desplegados y rastreados dentro de tu infraestructura de e-learning existente. El almacenamiento seguro en la nube y las robustas funciones de colaboración en equipo también mejoran la eficiencia del flujo de trabajo.
¿Qué características técnicas avanzadas ofrece HeyGen para el alcance global y el cumplimiento?
HeyGen proporciona potentes características técnicas como traducción multilingüe y un generador de subtítulos de IA para asegurar que tu contenido llegue a una audiencia global. La plataforma está diseñada para agilizar las comunicaciones y puede ayudar a automatizar elementos de revisión de cumplimiento y detección de riesgos impulsada por IA dentro de tus flujos de trabajo de vídeo.
¿Cómo asegura HeyGen la seguridad de los datos y los estándares de cumplimiento?
HeyGen está construido con medidas de seguridad robustas, operando como SOC 2 Tipo II Cumpliente y GDPR Cumpliente, para proteger tus datos y contenido de manera efectiva. Además, características como el control de versiones y los controles de marca comprensivos proporcionan tranquilidad y mantienen la consistencia en todos tus activos de vídeo.