Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para la formación en cumplimiento normativo de los departamentos de RRHH en una empresa de servicios financieros, explicando una nueva actualización regulatoria. La estética visual debe ser limpia y profesional, utilizando animaciones de texto en pantalla y una voz en off confiada y autoritaria derivada directamente de un guion proporcionado. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion hace que generar este contenido esencial sea sencillo y una solución rentable.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para comunicaciones internas en una empresa de nivel empresarial, anunciando una actualización significativa de la política de privacidad. Este vídeo debe mantener un estilo visual elegante y acorde con la marca, con colores personalizados y colocación del logotipo, acompañado de una voz en off accesible pero firme. Utiliza la función de Plantillas y escenas de HeyGen para personalizar rápidamente los materiales y asegurar la coherencia de la marca en todos los mensajes internos.
Genera un vídeo de orientación de seguridad de 90 segundos para una instalación de fabricación global, diseñado para educar a una fuerza laboral diversa sobre nuevos protocolos de equipos. El estilo visual debe ser claro e instructivo, con demostraciones prácticas y gráficos fáciles de entender, apoyados por una voz en off tranquilizadora y subtítulos/captions disponibles en múltiples idiomas. La función de Subtítulos/captions de HeyGen asegura una amplia accesibilidad y comprensión para todos los empleados.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Cursos de Formación en Cumplimiento Escalables.
Produce rápidamente cursos de cumplimiento integrales y llega a una fuerza laboral global con contenido localizado.
Mejora el Compromiso en la Formación en Cumplimiento.
Mejora la conciencia y retención de los empleados sobre políticas de cumplimiento críticas utilizando contenido de vídeo atractivo impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen la creación de vídeos de orientación en cumplimiento altamente atractivos?
HeyGen aprovecha su avanzada plataforma de vídeo de IA para transformar tus guiones de formación en cumplimiento en contenido visual cautivador. Puedes utilizar avatares de IA realistas y una variedad de plantillas de vídeo para crear vídeos atractivos que resuenen con los empleados y refuercen información crítica. Este enfoque asegura que tus materiales no solo sean conformes, sino también memorables.
¿Puede HeyGen agilizar la producción de vídeos de formación en cumplimiento para empresas?
Absolutamente. La plataforma de vídeo de IA de HeyGen agiliza significativamente el proceso de producción al convertir texto a vídeo desde tus guiones con facilidad, eliminando la necesidad de ediciones complejas. Esto permite a las empresas generar vídeos de formación en cumplimiento de alta calidad mucho más rápido, lo que lleva a un ahorro sustancial de tiempo y recursos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles en HeyGen para materiales de formación en cumplimiento?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar completamente tus vídeos de formación en cumplimiento con los logotipos, colores y elementos visuales específicos de tu empresa. Puedes seleccionar entre varias plantillas de vídeo y modificarlas para que coincidan perfectamente con las directrices de tu marca, asegurando que todos los materiales estén alineados con la marca y sean profesionales.
¿Cómo puede HeyGen apoyar el desarrollo de programas de formación en cumplimiento globales?
HeyGen facilita la formación en cumplimiento global a través de sus capacidades de traducción integrales, incluyendo traducciones con un solo clic a más de 100 idiomas y subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que tu información crítica de cumplimiento sea accesible y comprendida por todos los empleados, independientemente de su ubicación o idioma nativo.