Crea un dinámico vídeo de introducción de 45 segundos diseñado para nuevos empleados en una vibrante startup tecnológica, con avatares de IA amigables y diversos que presentan la cultura de la empresa y sus valores fundamentales. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con una pista de fondo animada y una voz en off clara y acogedora. Este vídeo aprovecha eficazmente los avatares de IA de HeyGen para hacer que la experiencia inicial del empleado sea memorable y eficiente.

