Crea un vídeo de formación en cumplimiento normativo de 2 minutos, profesional y atractivo, para todos los nuevos empleados, utilizando un Avatar de IA experto para explicar información regulatoria compleja. El estilo visual debe ser claro y conciso, con un tono de audio autoritario pero accesible. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen y la capacidad de Texto a vídeo desde guion para transformar tu guion en una sesión pulida e informativa sobre políticas cruciales de la empresa, haciendo que los vídeos de formación en cumplimiento sean fácilmente comprensibles.

