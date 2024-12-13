Creador de Vídeos de Incorporación en Cumplimiento: Simplifica la Formación
Crea vídeos de formación en cumplimiento atractivos para nuevos empleados y mejora la retención de empleados utilizando los avatares de IA de HeyGen.
Diseña un vídeo de bienvenida personalizado de 1,5 minutos dirigido a nuevos empleados internacionales, enfatizando la naturaleza global de nuestra empresa y su diversa fuerza laboral. El estilo visual y de audio debe ser cálido y acogedor, e incluir representaciones culturales diversas, con opciones para locuciones en varios idiomas. Utiliza la generación de locuciones de HeyGen para varios idiomas y subtítulos/captions para asegurar que nuestro contenido de incorporación de empleados sea completamente accesible y localizado, demostrando el poder de las herramientas impulsadas por IA para la comunicación global.
Produce un vídeo instructivo de 1 minuto que demuestre cómo los gerentes de RRHH y formación pueden usar eficazmente una herramienta de creación de vídeos de incorporación en cumplimiento para sus equipos. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico, paso a paso, con grabaciones de pantalla prominentes que muestren la plataforma, acompañado de una locución clara y orientadora. Incorpora las Plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente el marco visual y utiliza su soporte de biblioteca de medios/stock para activos de fondo profesionales, agilizando la creación de vídeos de incorporación en cumplimiento.
Elabora un vídeo resumen de 1,5 minutos para actualizaciones rápidas y atractivas de cumplimiento, dirigido a todos los empleados que requieren formación periódica en Cumplimiento Normativo. El estilo visual debe ser moderno y eficiente, utilizando cortes rápidos y gráficos animados, acompañado de un tono de audio profesional y animado. Aprovecha la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido rápida y su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar que los vídeos generados por IA estén optimizados para varias plataformas internas, promoviendo una formación en cumplimiento atractiva sin esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación de empleados utilizando vídeos impulsados por IA.
Escala la Incorporación Global.
Desarrolla cursos de formación en cumplimiento completos y llega a todos los nuevos empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación en cumplimiento?
HeyGen revoluciona los procesos de creación de vídeos de incorporación en cumplimiento aprovechando herramientas impulsadas por IA. Puedes transformar rápidamente guiones de texto en vídeos profesionales con Avatares de IA realistas, agilizando significativamente la producción de contenido de incorporación en cumplimiento atractivo.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen proporciona características técnicas robustas para vídeos de formación en cumplimiento personalizados, incluyendo controles de marca extensos para integrar tu logo y colores. Nuestra plataforma también ofrece varias plantillas de vídeo y soporta el redimensionamiento de relación de aspecto, permitiéndote crear vídeos generados por IA que se alineen perfectamente con tus directrices de marca y plataformas de visualización.
¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido de incorporación de empleados localizado rápidamente?
Absolutamente. Las capacidades avanzadas de generación de locuciones y subtítulos/captions automáticos de HeyGen hacen que la localización sea sencilla para tus vídeos de incorporación de empleados. Esto asegura que los nuevos empleados reciban vídeos de bienvenida personalizados en su idioma preferido, mejorando la comprensión y la retención de empleados a nivel global.
¿Cómo asegura HeyGen una formación en cumplimiento atractiva para los nuevos empleados?
HeyGen facilita una formación en cumplimiento atractiva para los nuevos empleados a través de vídeos generados por IA dinámicos con Avatares de IA realistas. Con capacidades como texto a vídeo desde guion y una rica biblioteca de medios, puedes producir vídeos de cumplimiento convincentes que capturen la atención y transmitan información crítica de manera efectiva, mejorando la incorporación general de empleados.