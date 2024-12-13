Generador de vídeos de inducción de cumplimiento: Crea formación atractiva
Aumenta el compromiso en la formación y simplifica el cumplimiento complejo para nuevos empleados utilizando poderosos avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de 90 segundos para la inducción global que introduzca la cultura de la empresa y las directrices esenciales en diferentes regiones. Este vídeo dinámico y multicultural debe usar la generación de Voz en off de HeyGen y Subtítulos/captions para ofrecer formación multilingüe, haciéndolo accesible e informativo para nuevos empleados internacionales y departamentos de RRHH que gestionan operaciones globales.
Crea un vídeo de formación de cumplimiento de 2 minutos enfocado en simplificar regulaciones de cumplimiento complejas para todos los empleados. El estilo visual debe ser moderno y limpio con gráficos fáciles de entender, complementado por un tono de audio amigable y tranquilizador, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen y Texto a vídeo desde guion para una creación de contenido eficiente para gerentes de formación y oficiales de cumplimiento.
Diseña un vídeo de inducción de empleados de 45 segundos que destaque los beneficios clave de la empresa y los pasos iniciales. Este vídeo animado y rápido debe utilizar la biblioteca de Medios/soporte de stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de Relación de aspecto para crear una solución visualmente atractiva y rentable para equipos de RRHH y pequeñas y medianas empresas, demostrando la eficiencia de la creación de vídeos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Cumplimiento.
Aprovecha los avatares de AI para hacer que la formación de cumplimiento obligatoria sea más dinámica y memorable para los nuevos empleados.
Escalabilidad Global de Inducción de Cumplimiento.
Ofrece vídeos de inducción de cumplimiento consistentes y localizados a una fuerza laboral global utilizando generación de vídeo AI multilingüe.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de cumplimiento e inducción?
HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiendo a los usuarios generar vídeos de cumplimiento e inducción atractivos a partir de un guion utilizando avatares de AI realistas. Nuestra potente plataforma de vídeo AI transforma texto en vídeos profesionales de manera rápida y eficiente, convirtiéndola en una herramienta robusta de creación de vídeos para nuevos empleados.
¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes para la formación en cumplimiento?
Sí, HeyGen admite una integración fluida con varias plataformas LMS y ofrece Integración SAML SSO para un acceso seguro. Puedes personalizar tu contenido de vídeo con controles de marca y exportar en diferentes relaciones de aspecto para adaptarse a diversos entornos de aprendizaje, convirtiéndola en una plataforma versátil de producción de vídeos.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear vídeos de inducción multilingües?
HeyGen permite a los usuarios localizar la formación de inducción y cumplimiento ofreciendo generación avanzada de voz en off en más de 100 idiomas. También puedes añadir automáticamente subtítulos/captions, asegurando que tus vídeos de Inducción Global sean accesibles y atractivos para una diversa fuerza laboral internacional.
¿Cómo puede HeyGen mejorar el compromiso en los vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen mejora el compromiso en los vídeos de formación en cumplimiento a través de avatares de AI dinámicos, diversas plantillas y escenas, y generación de voz en off realista. Esta plataforma de vídeo AI te permite producir contenido de alta calidad e impactante que cautiva a tu audiencia, haciendo la formación en cumplimiento más efectiva y memorable.