Desarrolla un vídeo de inducción de cumplimiento de 1 minuto que muestre protocolos de seguridad críticos para nuevos empleados. El vídeo debe presentar un avatar de AI que exponga la información de manera profesional, clara y autoritaria, utilizando los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para asegurar un mensaje coherente para los equipos de RRHH y oficiales de cumplimiento.

