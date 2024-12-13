Creador de Vídeos de Módulos de Cumplimiento: Mejora la Formación y la Retención

Genera formación atractiva y conforme a las políticas con avatares de IA para mejorar la retención del conocimiento.

Un vídeo de módulo de cumplimiento de 45 segundos para nuevos empleados de varios departamentos debe presentar avatares de IA amigables en escenas brillantes y atractivas. Este contenido envolvente, narrado con una voz en off profesional de IA, introducirá las políticas básicas de la empresa.

Prompt de Ejemplo 1
Los equipos de L&D requieren un vídeo de formación de 60 segundos que cumpla con las políticas y que demuestre de manera eficiente las actualizaciones de información regulatoria. Su estilo visual limpio y corporativo, combinado con texto en pantalla y una voz segura y articulada, se puede generar fácilmente a través de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, completo con subtítulos precisos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Simplifica las complejas directrices éticas para todos los empleados con un ejemplo de creador de vídeos de formación de IA de 30 segundos. Emplea visuales modernos y nítidos con transiciones de escena dinámicas del soporte de biblioteca/stock de medios de HeyGen, junto con una banda sonora animada y una voz clara de IA, para lograr la máxima retención de conocimiento durante refrescos rápidos.
Prompt de Ejemplo 3
Para los departamentos de RRHH que buscan reforzar la cultura de la empresa, crea un vídeo generador de formación de cumplimiento de 50 segundos que enfatice la personalización de la marca. Esta estética pulida y profesional, que integra logotipos y colores personalizados, aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de proporciones, entregado por una voz cálida y autoritaria de IA.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Módulos de Cumplimiento

Genera sin esfuerzo vídeos de formación atractivos y conformes a las políticas para tu equipo. Simplifica tu proceso de L&D con la creación de contenido impulsada por IA y una distribución fácil.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu texto de formación de cumplimiento en la plataforma. La capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen transforma instantáneamente tu contenido escrito en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de "avatares de IA" para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Mejora el compromiso con opciones de voz en off de IA que suenan naturales, dando vida a tus módulos de cumplimiento.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando "personalización de marca" a tus vídeos de formación. Incorpora el logotipo de tu empresa, colores y elementos visuales para crear contenido profesional y reconocible usando controles de marca.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tus vídeos de formación de cumplimiento y expórtalos en varios formatos, incluidas opciones "compatibles con SCORM". Integra fácilmente con tu LMS para una distribución sin problemas y una mejor retención del conocimiento en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos de Cumplimiento

.

Aclara regulaciones y políticas de cumplimiento intrincadas usando vídeo generado por IA, haciendo que la información esencial sea digerible y fácil de entender para todos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad y el compromiso de los vídeos de formación de cumplimiento?

HeyGen te permite transformar los vídeos de formación de cumplimiento tradicionales en contenido atractivo utilizando avatares de IA realistas y escenas dinámicas. Sus capacidades de generación de contenido impulsadas por IA hacen que crear experiencias de aprendizaje cautivadoras y memorables sea sencillo para la formación de cumplimiento.

¿Cuál es el proceso para generar módulos de cumplimiento usando el creador de vídeos de IA de HeyGen?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de módulos de cumplimiento. Simplemente introduce tu guion, y el creador de vídeos de formación de IA de HeyGen generará un vídeo profesional con un avatar de IA hablando tu contenido, permitiendo un generador de formación de cumplimiento rápido y eficiente.

¿HeyGen admite la personalización de marca para contenido de formación conforme a las políticas?

Absolutamente, HeyGen permite una personalización de marca robusta dentro de tus vídeos de formación conforme a las políticas, asegurando que la identidad de tu organización se refleje consistentemente. Esta característica ayuda a mantener la cohesión de la marca en todas tus plataformas de eLearning.

¿Puede el creador de vídeos de formación de IA de HeyGen ayudar a los equipos de L&D a mejorar la retención del conocimiento?

Sí, el creador de vídeos de formación de IA de HeyGen ayuda a los equipos de L&D a crear formación de cumplimiento altamente atractiva y visualmente rica, lo cual es crucial para mejorar la retención del conocimiento. El formato de vídeo dinámico mantiene a los aprendices enfocados y ayuda a solidificar la comprensión de temas complejos.

