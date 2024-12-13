Creador de Vídeos de Módulos de Cumplimiento: Mejora la Formación y la Retención
Genera formación atractiva y conforme a las políticas con avatares de IA para mejorar la retención del conocimiento.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Los equipos de L&D requieren un vídeo de formación de 60 segundos que cumpla con las políticas y que demuestre de manera eficiente las actualizaciones de información regulatoria. Su estilo visual limpio y corporativo, combinado con texto en pantalla y una voz segura y articulada, se puede generar fácilmente a través de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, completo con subtítulos precisos para accesibilidad.
Simplifica las complejas directrices éticas para todos los empleados con un ejemplo de creador de vídeos de formación de IA de 30 segundos. Emplea visuales modernos y nítidos con transiciones de escena dinámicas del soporte de biblioteca/stock de medios de HeyGen, junto con una banda sonora animada y una voz clara de IA, para lograr la máxima retención de conocimiento durante refrescos rápidos.
Para los departamentos de RRHH que buscan reforzar la cultura de la empresa, crea un vídeo generador de formación de cumplimiento de 50 segundos que enfatice la personalización de la marca. Esta estética pulida y profesional, que integra logotipos y colores personalizados, aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de proporciones, entregado por una voz cálida y autoritaria de IA.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Impulsa una mayor participación y mejora la retención del conocimiento para la formación de cumplimiento crítica con contenido atractivo impulsado por IA.
Escala la Formación de Cumplimiento a Nivel Global.
Produce de manera eficiente numerosos módulos de cumplimiento y distribúyelos globalmente, asegurando una formación consistente y accesible para todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad y el compromiso de los vídeos de formación de cumplimiento?
HeyGen te permite transformar los vídeos de formación de cumplimiento tradicionales en contenido atractivo utilizando avatares de IA realistas y escenas dinámicas. Sus capacidades de generación de contenido impulsadas por IA hacen que crear experiencias de aprendizaje cautivadoras y memorables sea sencillo para la formación de cumplimiento.
¿Cuál es el proceso para generar módulos de cumplimiento usando el creador de vídeos de IA de HeyGen?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de módulos de cumplimiento. Simplemente introduce tu guion, y el creador de vídeos de formación de IA de HeyGen generará un vídeo profesional con un avatar de IA hablando tu contenido, permitiendo un generador de formación de cumplimiento rápido y eficiente.
¿HeyGen admite la personalización de marca para contenido de formación conforme a las políticas?
Absolutamente, HeyGen permite una personalización de marca robusta dentro de tus vídeos de formación conforme a las políticas, asegurando que la identidad de tu organización se refleje consistentemente. Esta característica ayuda a mantener la cohesión de la marca en todas tus plataformas de eLearning.
¿Puede el creador de vídeos de formación de IA de HeyGen ayudar a los equipos de L&D a mejorar la retención del conocimiento?
Sí, el creador de vídeos de formación de IA de HeyGen ayuda a los equipos de L&D a crear formación de cumplimiento altamente atractiva y visualmente rica, lo cual es crucial para mejorar la retención del conocimiento. El formato de vídeo dinámico mantiene a los aprendices enfocados y ayuda a solidificar la comprensión de temas complejos.