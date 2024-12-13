Generador de Vídeos de Módulos de Cumplimiento para Formación Atractiva

Produce vídeos de formación en cumplimiento convincentes con facilidad para equipos de RRHH y L&D convirtiendo texto en vídeo directamente desde tu guion, asegurando contenido de alta calidad y rentable.

Crea un vídeo de formación en cumplimiento de 45 segundos, profesional pero amigable, diseñado para equipos de RRHH que introducen nuevas políticas de privacidad de datos. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para ofrecer instrucciones claras y atractivas en un estilo visual formal pero accesible, complementado con una voz en off calmada y autoritaria para asegurar que todos los empleados comprendan sus responsabilidades respecto a la información sensible.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos para la incorporación de empleados, dirigido a nuevos contratados, diseñado para introducir rápidamente la cultura de la empresa y los procedimientos esenciales. Este vídeo debe contar con un estilo visual animado, música de fondo vibrante y un narrador amigable, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir fácilmente materiales de orientación escritos en una experiencia visual dinámica y memorable.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo informativo conciso de 30 segundos para equipos de L&D, mostrando cómo un generador de vídeos de módulos de cumplimiento puede simplificar la creación de contenido conforme al GDPR. El estilo visual debe ser moderno y limpio, utilizando superposiciones de texto claras y un tono de audio conciso y seguro generado a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, destacando la eficiencia de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación corporativa dinámico de 40 segundos dirigido a empresas que buscan soluciones rentables para el desarrollo de empleados. Esta demostración atractiva del generador de vídeos de AI debe contar con un diseño visual contemporáneo y música de fondo enérgica, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido de calidad profesional que informe y mantenga la atención del espectador sin costos de producción extensos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Módulos de Cumplimiento

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos y conformes para equipos de RRHH y L&D, transformando información compleja en contenido accesible y localizado con AI.

1
Step 1
Crea tu Guion de Cumplimiento
Comienza pegando el contenido de tu vídeo de formación en cumplimiento o generando un guion, luego aprovecha la AI para convertir texto en vídeo automáticamente.
2
Step 2
Elige tu Presentador
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para narrar tu módulo, mejorando el compromiso y haciendo que tu formación en cumplimiento sea más relatable.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Incorpora la personalización de marca de tu organización, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de cumplimiento se alineen perfectamente con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu vídeo con generación automática de voz en off y subtítulos, luego expórtalo fácilmente para una integración fluida en tus plataformas LMS para la incorporación de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Regulaciones Complejas

Desmitifica las complejas regulaciones y políticas de cumplimiento, haciendo que la información compleja sea accesible y comprensible para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen los vídeos de formación en cumplimiento?

Los avatares de AI de HeyGen pueden transformar los vídeos de formación en cumplimiento ofreciendo interacciones atractivas y similares a las humanas, haciendo que la información sea más relatable y memorable para los aprendices.

¿Puede HeyGen convertir texto en vídeo para equipos de L&D?

¡Absolutamente! La capacidad de texto a vídeo de HeyGen permite a los equipos de L&D convertir sin esfuerzo guiones escritos en vídeos de formación dinámicos, con personalización de marca.

¿HeyGen admite la generación de voz en off para formación corporativa?

Sí, HeyGen proporciona una generación de voz en off fluida para vídeos de formación corporativa, asegurando una narración clara y profesional en múltiples idiomas, mejorando el alcance global.

¿Qué controles de marca están disponibles con el generador de vídeos de HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiendo a los usuarios incorporar sus logotipos y colores para mantener la consistencia de la marca en todos los materiales de formación.

