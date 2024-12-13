Generador de Vídeos de Introducción a la Conformidad: Contenido Rápido y Atractivo

Crea rápidamente vídeos de formación en conformidad atractivos con avatares de IA para simplificar la incorporación de empleados y aumentar el compromiso.

Desarrolla un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a equipos de RRHH y profesionales de TI, demostrando la eficiencia de un generador de vídeos de introducción a la conformidad. Este explicativo técnico debe presentar un estilo visual moderno y limpio con instrucciones claras en pantalla, complementado por una pista de fondo profesional y animada y una narración precisa. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para redactar rápidamente el contenido y mejora la presentación con avatares de IA realistas que guíen a los espectadores en el proceso de aprovechar las herramientas de IA para la conformidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo corto de 45 segundos diseñado para nuevos empleados durante la incorporación, centrado en una introducción a la Formación en Cumplimiento Normativo. El estilo visual debe ser amigable y acogedor, incorporando plantillas de vídeo vibrantes y personalizables y gráficos animados, junto con una voz en off alentadora y cálida generada a través de la capacidad de generación de voz en off de HeyGen. El objetivo es hacer que el cumplimiento sea accesible y atractivo, estableciendo un tono positivo desde el primer día.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo profesional de 2 minutos dirigido a empleados existentes para refrescar la formación anual o anunciar cambios cruciales en las políticas. Este vídeo debe adoptar un estilo visual pulido y autoritario pero accesible, utilizando avatares de IA de HeyGen para entregar información clave de manera directa y clara. Incorpora efectos de sonido sutiles para enfatizar puntos críticos y asegura una accesibilidad completa añadiendo subtítulos para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo promocional dinámico de 30 segundos que muestre la rapidez e impacto de un creador de vídeos de cumplimiento para vídeos de formación en seguridad, dirigido a gerentes de operaciones y oficiales de seguridad. La narrativa visual debe ser concisa e impactante, presentando cortes rápidos de escenarios de seguridad relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, junto con un diseño de sonido dinámico. Demuestra lo fácil que es adaptar estos vídeos para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Introducción a la Conformidad

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en conformidad atractivos con avatares de IA y plantillas personalizables, simplificando la comunicación regulatoria esencial para tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza introduciendo tu mensaje de conformidad como texto, o elige de nuestra biblioteca de plantillas de vídeo personalizables diseñadas para diversas necesidades de formación. Este paso fundamental asegura que tu contenido esté estructurado y sea profesional.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Visuales
Mejora tu vídeo seleccionando un Avatar de IA para presentar tu contenido. Enriquece aún más tu mensaje con medios de apoyo de nuestra extensa biblioteca, dando vida a tu introducción a la conformidad.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Genera automáticamente una voz en off de sonido natural a partir de tu guion. Además, utiliza el Generador de Subtítulos de IA para proporcionar subtítulos precisos, asegurando que tu vídeo sea accesible y comprensible para todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Contenido Atractivo
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados. Tu vídeo de conformidad profesional y atractivo está ahora listo para ser compartido en toda tu organización, asegurando una comunicación efectiva de las políticas clave.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Temas Complejos de Seguridad y Regulación

Simplifica vídeos de formación en seguridad intrincados y contenido de formación en cumplimiento normativo, haciendo que la información vital sea accesible y atractiva para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de formación en conformidad?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación en conformidad atractivos aprovechando herramientas avanzadas de IA, incluyendo texto a vídeo desde guion. Nuestra plataforma ofrece plantillas de vídeo personalizables, permitiendo a los equipos de RRHH generar contenido profesional rápidamente sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para personalizar avatares de IA en contenido de conformidad?

HeyGen proporciona capacidades técnicas robustas para crear avatares de IA diversos, permitiendo un toque personalizado en tus necesidades de generador de vídeos de introducción a la conformidad. Estos avatares de IA pueden entregar tus mensajes críticos, asegurando un mayor compromiso de los empleados en varios módulos de Formación en Cumplimiento Normativo.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la accesibilidad y el alcance del contenido de vídeo de conformidad?

HeyGen mejora la accesibilidad de los vídeos de formación en conformidad con su Generador de Subtítulos de IA y capacidades de voz en off, asegurando que el contenido sea comprendido por una audiencia más amplia. Esto es crucial para refrescos de formación anuales y anuncios de cambios de políticas, haciendo tus vídeos de formación en seguridad más inclusivos.

¿HeyGen admite la personalización de marca para vídeos de conformidad profesional?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos de conformidad integral, ofreciendo amplios controles de personalización de marca, incluyendo logotipo y colores. Esto asegura que tus vídeos de formación en cumplimiento normativo no solo sean atractivos, sino que también mantengan tu identidad corporativa y profesionalismo.

