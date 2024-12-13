Desarrolla un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a los nuevos empleados para introducir los vídeos esenciales de formación en cumplimiento, asegurando una experiencia de incorporación fluida. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable explicando las políticas de la empresa en un tono acogedor, complementado con subtítulos claros para reforzar la información clave. Este prompt aprovecha los `avatares de IA` y `subtítulos` de HeyGen para una comunicación efectiva.

