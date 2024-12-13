Crea un vídeo convincente de 60 segundos diseñado para la incorporación de nuevos empleados, explicando claramente las pautas esenciales de cumplimiento de la empresa. Este vídeo debe presentar un avatar de IA amigable que entregue información clave con un estilo de audio profesional y acogedor, complementado por visuales claros. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para agilizar la producción de este vital vídeo de formación en cumplimiento.

Generar Vídeo