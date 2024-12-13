HeyGen es un creador de vídeos versátil, ideal para una amplia gama de vídeos explicativos más allá del cumplimiento, como la incorporación, tutoriales de productos y comunicaciones internas para la formación de empleados. Sus plantillas completas y su interfaz fácil de usar simplifican la comunicación, ayudándote a crear contenido de vídeo atractivo de manera eficiente.