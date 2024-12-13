Revoluciona el Contenido con Nuestro Generador de Vídeos Explicativos de Cumplimiento

Aprovecha los avatares de IA y nuestra tecnología de texto a vídeo para crear vídeos de formación rentables, asegurando el cumplimiento normativo con facilidad.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a gerentes de formación corporativa y profesionales de L&D, mostrando cómo el uso de avatares de IA en vídeos explicativos de cumplimiento reduce significativamente los costos. El estilo visual debe ser profesional y limpio con un toque futurista, complementado por una voz en off autoritaria, destacando la eficiente generación de voz en off de HeyGen y los avatares de IA para la creación automatizada de vídeos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos para propietarios de pequeñas y medianas empresas y oficiales de cumplimiento, demostrando la creación fluida de contenido de cumplimiento normativo utilizando una interfaz fácil de usar. Emplea una animación estilo infografía atractiva con una voz amigable e informativa. Este vídeo debe enfatizar la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen y la variedad de Plantillas y escenas disponibles.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 2 minutos dirigido a equipos empresariales globales y departamentos de RRHH internacionales, ilustrando cómo HeyGen facilita la formación en cumplimiento en varios idiomas. Los visuales deben ser multiculturales y vibrantes, presentando diversos avatares de IA que ofrecen voces en off multilingües, mientras también se destacan los Subtítulos/captions automáticos para una mayor accesibilidad, perfecto para soluciones empresariales con seguridad de nivel empresarial.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos para diseñadores instruccionales y creadores de contenido, enfocándose en la rápida transformación de guiones de texto en vídeos de formación de alta calidad. La estética visual debe ser moderna y minimalista con superposiciones de texto nítidas, apoyada por una voz enérgica y concisa. Este vídeo necesita destacar la poderosa capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen y el extenso soporte de Biblioteca de medios/stock para impulsar el motor creativo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo se Generan los Vídeos Explicativos de Cumplimiento

Transforma sin esfuerzo información compleja de cumplimiento en vídeos claros y atractivos que aseguran la comprensión y adherencia, ahorrando tiempo y recursos.

1
Step 1
Pega tu Guion de Cumplimiento
Comienza introduciendo tu contenido de cumplimiento directamente en HeyGen. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion te permite transformar instantáneamente tus políticas y directrices escritas en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para representar tu marca y transmitir tu mensaje con profesionalismo. Selecciona el portavoz digital perfecto para articular claramente temas complejos de cumplimiento normativo.
3
Step 3
Aplica Marca y Voz
Mejora tu vídeo con elementos de marca personalizados utilizando nuestros controles de marca (logotipo, colores). Ajusta la generación de voz en off para que coincida con el tono deseado, asegurando consistencia y reforzando la identidad de tu empresa a lo largo del explicativo.
4
Step 4
Genera tu Vídeo Explicativo
Con un simple clic, renderiza tu vídeo explicativo de cumplimiento completo. Aprovecha la creación automatizada de vídeos para producir contenido de alta calidad, listo para compartir de manera eficiente, simplificando la formación y comunicación en toda tu organización.

Aclara Contenido Normativo Complejo

Utiliza el creador de vídeos de IA de HeyGen para simplificar temas normativos y de cumplimiento intrincados, transformando texto complejo a vídeo para una comprensión más clara.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA eficiente?

HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos de IA, permitiendo a los usuarios convertir rápidamente texto a vídeo desde guion utilizando su motor creativo. Esta capacidad de creación automatizada de vídeos reduce drásticamente el tiempo y el esfuerzo de producción para diversas necesidades de contenido.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados con generación de voz en off natural?

Sí, HeyGen permite la creación de diversos avatares de IA que pueden transmitir tu mensaje con generación de voz en off realista en múltiples idiomas. Esta poderosa combinación asegura contenido de vídeo atractivo y auténtico para una audiencia global.

¿Ayuda HeyGen a generar vídeos explicativos de cumplimiento?

Sí, HeyGen es un potente generador de vídeos explicativos de cumplimiento, diseñado específicamente para ayudar a crear vídeos de formación completos. Apoya el cumplimiento normativo haciendo que la información compleja sea digerible a través de contenido visual atractivo.

¿Qué soluciones empresariales y características de seguridad ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona robustas soluciones empresariales equipadas con seguridad de nivel empresarial para proteger tus datos y proyectos. Nuestra interfaz fácil de usar asegura que los equipos puedan colaborar fácilmente y producir contenido de vídeo de alta calidad a escala.

