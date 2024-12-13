Tu Generador Definitivo de Explicadores de Cumplimiento para Formación

Automatiza requisitos regulatorios complejos en vídeos de formación para empleados atractivos, aprovechando el Texto a vídeo de HeyGen para máxima eficiencia y ahorro de costes.

Crea un vídeo de 60 segundos dirigido a departamentos de RRHH y responsables de formación, mostrando cómo producir fácilmente vídeos de formación sobre cumplimiento normativo. El estilo visual debe ser profesional con animaciones claras, complementado por una voz en off amigable y autoritaria, utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar explicaciones complejas en contenido comprensible sin esfuerzo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos para propietarios de pequeñas y medianas empresas y equipos de marketing, ilustrando el ahorro significativo de costes y la eficiencia de crear vídeos explicativos. Adopta un estilo visual animado moderno y enérgico con música de fondo animada y una voz en off dinámica, destacando el uso de los avatares de AI de HeyGen para dar vida a tus mensajes sin necesidad de actores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a oficiales legales y de cumplimiento, demostrando cómo simplificar requisitos regulatorios complejos. El vídeo debe presentar visuales limpios y concisos con destacados estratégicos de texto en pantalla, acompañado de una voz en off calmada e informativa generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, ayudando a agilizar el manejo de documentos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo atractivo de 75 segundos para equipos de comunicaciones internas y líderes de equipo, mostrando a HeyGen como un creador de vídeos AI para diversas comunicaciones internas y procesos automatizados. Emplea un estilo visual atractivo y adaptable, mezclando metraje de archivo y animaciones simples, con una voz en off clara y profesional, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una rápida creación de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicadores de Cumplimiento

Transforma sin esfuerzo información de cumplimiento compleja en vídeos explicativos claros y atractivos usando AI, agilizando tus procesos de formación para empleados.

1
Step 1
Sube Tu Contenido de Cumplimiento
Pega tu texto o sube documentos que contengan requisitos regulatorios. Nuestra plataforma utiliza entonces Texto a vídeo desde guión para convertir tu contenido en un guión de vídeo completo automáticamente.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Mejora el compromiso eligiendo entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu mensaje de cumplimiento. Esta función del creador de vídeos AI ayuda a crear un explicador profesional y relatable.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Narración
Personaliza tu vídeo añadiendo visuales animados y seleccionando el tono perfecto con nuestra avanzada generación de voz en off. Ajusta cada detalle para una explicación fácil de entender.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo de Formación
Revisa tu explicador y haz los ajustes finales necesarios. Una vez satisfecho, exporta fácilmente tus vídeos de formación sobre cumplimiento de alta calidad listos para su uso inmediato en la formación de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Explicaciones Regulatorias Complejas

.

Transforma reglas y procedimientos de cumplimiento intrincados en vídeos explicativos fáciles de entender, fomentando la claridad y la adherencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación sobre cumplimiento?

HeyGen actúa como un generador intuitivo de explicadores de cumplimiento, transformando requisitos regulatorios complejos en explicaciones atractivas y fáciles de entender. Nuestro creador de vídeos AI utiliza tecnología de texto a vídeo y avatares AI para agilizar la producción de materiales esenciales de formación para empleados.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos AI efectivo para contenido explicativo?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos explicativos profesionales con facilidad, aprovechando avatares AI avanzados y generación de voz en off. Su plataforma intuitiva soporta procesos automatizados como la conversión de texto a vídeo, asegurando visuales animados de alta calidad para diversas aplicaciones.

¿Cómo puede HeyGen contribuir a un ahorro significativo de costes en la producción de vídeos?

HeyGen reduce drásticamente los gastos asociados con la creación tradicional de vídeos a través de procesos automatizados y su eficiente creador de vídeos AI. Al utilizar tecnología de texto a vídeo y avatares AI, las empresas pueden producir contenido de alta calidad rápidamente, lo que lleva a un ahorro de costes sustancial.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para transformar texto en vídeo?

HeyGen proporciona capacidades robustas de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos dinámicos con avatares AI y generación de voz en off sin esfuerzo. La plataforma también incluye controles de marca y soporte de biblioteca de medios para personalizar visuales animados para un resultado profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo