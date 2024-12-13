Creador de Vídeos de Evaluación de Cumplimiento: Simplifica tu Proceso

Crea rápidamente vídeos de formación en cumplimiento atractivos con nuestra IA de texto a vídeo, reduciendo costos y ahorrando tiempo significativo.

388/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos y oficiales de cumplimiento, demostrando cómo se pueden difundir eficientemente las actualizaciones de cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser profesional y claro, mostrando la facilidad de transformar "texto a vídeo" desde un guion, destacando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para la creación rápida de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo narrativo convincente de 60 segundos dirigido a una fuerza laboral global diversa, enfatizando la importancia y accesibilidad de los "vídeos de formación en cumplimiento" continuos. El estilo visual debe presentar una variedad de entornos profesionales e inclusivos, acompañado de una voz en off calmada y tranquilizadora de diferentes personajes, aprovechando los poderosos "avatares de IA" de HeyGen para presentaciones comprensibles y multilingües.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo directo e informativo de 30 segundos para oficiales de accesibilidad y especialistas en L&D, ilustrando lo fácilmente accesible que puede ser el contenido de cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y enfocado, con texto claro en pantalla sincronizado con una voz en off precisa, asegurándose de resaltar la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para garantizar la comprensión de todos los aprendices.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Evaluación de Cumplimiento

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de evaluación de cumplimiento con IA, optimizando tu proceso de formación y asegurando una comunicación clara.

1
Step 1
Crea tu Contenido de Vídeo de Cumplimiento
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo prediseñadas o introduce tu guion para generar contenido rápidamente utilizando capacidades de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador y Voz de IA
Elige entre diversos avatares de IA para presentar tu contenido y generar voces en off realistas, asegurando una entrega clara y atractiva.
3
Step 3
Aplica Características de Marca y Accesibilidad
Integra la marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, y añade automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y reforzar mensajes clave.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final de Evaluación
Finaliza tu vídeo de evaluación de cumplimiento y expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto, listo para una distribución fluida a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Reglas de Cumplimiento Complejas

.

Transforma documentos y regulaciones de cumplimiento densos en vídeos generados por IA claros y fácilmente digeribles, haciendo que la información compleja sea accesible para todos los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso creativo para hacer vídeos?

HeyGen ofrece una vasta biblioteca de plantillas de vídeo y avatares de IA realistas, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeo rápidamente. También puedes aplicar controles de marca integrales para mantener la estética y visión creativa única de tu empresa en todo el contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en cumplimiento más atractivos de manera eficiente?

Sí, HeyGen reduce significativamente el tiempo de producción de vídeos de formación en cumplimiento. Al permitir la conversión de documentos a vídeo y utilizar sus capacidades de creador de vídeos de IA, HeyGen te ayuda a producir contenido altamente atractivo rápidamente, lo que lleva a un mayor compromiso del espectador y un aprendizaje efectivo.

¿Qué opciones creativas de voz en off y subtítulos ofrece HeyGen?

HeyGen empodera a los usuarios con diversas opciones de voz en off y generación automática de Subtítulos/captions, apoyando la creación de contenido multilingüe. Esto asegura que tus vídeos sean accesibles y transmitan efectivamente tu mensaje a diferentes audiencias y regiones con claridad profesional.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA efectivo para diversas necesidades?

HeyGen se destaca como un creador de vídeos de IA efectivo al utilizar avatares de IA avanzados y tecnología robusta de texto a vídeo. Es una herramienta versátil adecuada para todo, desde campañas de marketing hasta requisitos especializados como funcionar como un creador de vídeos de evaluación de cumplimiento.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo