Generador de Vídeos de Documentación de Cumplimiento: Rápido y Fácil

Transforma tu contenido de cumplimiento normativo en vídeos atractivos usando texto a vídeo, asegurando una formación rápida, rentable y escalable.

Crea un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, demostrando cómo actualizar rápidamente los vídeos de formación en cumplimiento existentes. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando gráficos en movimiento simples, acompañado de una voz en off clara y animada. Destaca la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para mostrar cómo se pueden incorporar fácilmente los cambios regulatorios, enfatizando la eficiencia de costos sin sacrificar la calidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos para departamentos de RRHH de empresas y especialistas en Aprendizaje y Desarrollo, ilustrando un enfoque innovador para los vídeos de incorporación. Muestra diversos avatares de AI interactuando con los nuevos empleados con políticas de cumplimiento esenciales de la empresa en un estilo visual moderno e interactivo, apoyado por un tono amigable pero autoritario. Enfatiza las características de "Avatares de AI" y "Plantillas y escenas" para crear una experiencia atractiva y coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo impactante de 30 segundos dirigido a oficiales de cumplimiento y equipos legales en grandes organizaciones, centrado en la rápida difusión de contenido crítico de cumplimiento normativo. El estilo visual debe ser autoritario y basado en infografías, con una voz en off formal y directa. Presenta las características de HeyGen de "Subtítulos/captions" y "Texto a vídeo desde guion" para actualizaciones rápidas y asegurando accesibilidad y escalabilidad en toda la empresa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo práctico de 50 segundos para gerentes de seguridad y supervisores operativos, detallando cómo generar contenido específico de seguridad en el lugar de trabajo. Los visuales deben estar basados en escenarios, utilizando el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para representar situaciones comunes en el lugar de trabajo, acompañado de una voz en off tranquilizadora e instructiva. Enfócate en simplificar la creación de contenido con "plantillas de vídeo pre-diseñadas" para asegurar instrucciones claras y accionables para todos los empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Documentación de Cumplimiento

Transforma sin esfuerzo tus documentos de cumplimiento en vídeos atractivos usando AI, simplificando la formación y asegurando claridad para tu equipo.

1
Step 1
Pega Tu Contenido
Comienza pegando tu documentación de cumplimiento existente o guion directamente en la plataforma. Nuestro potente motor de texto a vídeo procesará instantáneamente tu texto.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu marca y transmitir tu mensaje de cumplimiento con un toque profesional.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con visuales relevantes, música de fondo e integra el logo y colores de tu marca usando nuestros controles intuitivos de branding.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu vídeo, genera subtítulos automáticos para accesibilidad, y luego expórtalo para una fácil distribución a través de tus plataformas LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Temas Complejos de Cumplimiento

.

Usa vídeo AI para simplificar la documentación de cumplimiento compleja y el contenido normativo, haciendo que la información esencial sea accesible y comprensible para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?

HeyGen es una plataforma avanzada de vídeo AI que revoluciona la producción de vídeos de formación en cumplimiento. Al aprovechar avatares de AI realistas y tecnología de texto a vídeo, las organizaciones pueden generar eficientemente contenido de cumplimiento normativo atractivo a gran escala, aumentando significativamente el compromiso del espectador.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo AI efectiva para negocios?

La poderosa tecnología AI de HeyGen transforma guiones en vídeos de alta calidad utilizando diversos avatares de AI y plantillas de vídeo pre-diseñadas. Esta plataforma de vídeo AI permite a las empresas producir contenido profesional de manera rápida y rentable.

¿Puede HeyGen usarse para generar otros tipos de vídeos corporativos esenciales?

Absolutamente. La plataforma escalable de HeyGen es ideal para generar una amplia gama de vídeos corporativos esenciales, incluidos vídeos de incorporación y contenido crítico de seguridad en el lugar de trabajo. Ofrece preparación empresarial para diversas necesidades de comunicación.

¿Ofrece HeyGen características para mejorar la accesibilidad de los vídeos de documentación de cumplimiento?

Sí, HeyGen mejora significativamente la accesibilidad de los vídeos de documentación de cumplimiento con características como subtítulos automáticos. Además, su capacidad de traducciones con un solo clic asegura un alcance global para tu contenido de cumplimiento normativo, haciéndolo accesible a una audiencia más amplia.

