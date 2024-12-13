Crea un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de RRHH, demostrando cómo actualizar rápidamente los vídeos de formación en cumplimiento existentes. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando gráficos en movimiento simples, acompañado de una voz en off clara y animada. Destaca la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para mostrar cómo se pueden incorporar fácilmente los cambios regulatorios, enfatizando la eficiencia de costos sin sacrificar la calidad.

Generar Vídeo