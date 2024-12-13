Creador de Videos de Compilación para Montajes de Video Sin Esfuerzo

Crea impresionantes compilaciones de video en línea usando una interfaz fácil de usar. Mejora tus videos con AI utilizando la generación de voz en off de HeyGen.

Imagina una compilación de video nostálgica de 45 segundos que celebre un año de momentos familiares preciados, diseñada para personas que crean recuerdos personales. El estilo visual debe ser cálido e íntimo, con cortes rápidos de fotos espontáneas y clips de video cortos, acompañados de música de fondo suave y edificante. Destaca cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen simplifica la organización y adición de contenido diverso para una narrativa personal fluida.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vibrante montaje de video de producto de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas que lanzan nuevos artículos en redes sociales. Este video debe presentar visuales elegantes y modernos con transiciones dinámicas, mostrando características del producto desde múltiples ángulos con una banda sonora contemporánea y animada. Utiliza las plantillas diseñadas profesionalmente de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación de alto impacto y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico resumen de evento de 30 segundos, dirigido a organizadores de eventos que desean compartir momentos clave instantáneamente en línea. El video debe tener ediciones rápidas y dinámicas, una gradación de color vibrante y estar acompañado de música popular y de tendencia, capturando la emoción del evento. Demuestra lo fácil que es usar las funciones del creador de videos de compilación de HeyGen, potencialmente añadiendo una breve introducción/conclusión con generación de voz en off.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video de viaje de 90 segundos para vloggers de aventuras, narrando un reciente viaje con impresionantes tomas cinematográficas y narración auténtica. El estilo visual debe ser aventurero y expansivo, incorporando elementos como grabaciones de pantalla de mapas o itinerarios, mientras que un avatar de AI podría servir como un encantador guía turístico virtual, ofreciendo ideas o consejos a la audiencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Compilación

Crea fácilmente compilaciones y montajes de video atractivos con nuestro intuitivo editor de video AI en línea.

1
Step 1
Sube Tus Medios
Comienza subiendo tus fotos y clips de video directamente a la plataforma. También puedes seleccionar de nuestra diversa biblioteca de medios/soporte de stock para reunir todos tus activos de compilación.
2
Step 2
Organiza Tus Clips
Utiliza la interfaz fácil de usar para arrastrar y soltar tus medios subidos en la línea de tiempo. Organiza tu compilación exactamente como la imaginas, asegurando un flujo sin interrupciones para tu video.
3
Step 3
Añade Toques Creativos
Mejora tu compilación añadiendo música, texto y otros elementos creativos. Aprovecha nuestras plantillas diseñadas profesionalmente para darle a tu video un aspecto pulido y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu compilación esté completa, expórtala en el formato de aspecto deseado. Publica fácilmente en YouTube y otras plataformas de redes sociales, compartiendo tu contenido de alta calidad con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Compilaciones de Éxito del Cliente

.

Compila historias inspiradoras de éxito del cliente en videos dinámicos, construyendo confianza y demostrando valor de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear compilaciones de video atractivas para redes sociales?

HeyGen facilita la creación de compilaciones de video atractivas para redes sociales con su interfaz fácil de usar y plantillas diseñadas profesionalmente. Puedes combinar rápidamente varios medios, añadir música y generar montajes de video profesionales listos para plataformas como YouTube.

¿Qué herramientas de edición de video AI ofrece HeyGen para compilar montajes de video?

HeyGen es un editor de video AI avanzado que proporciona herramientas robustas para mejorar tus montajes de video, incluyendo avatares AI y funcionalidad de texto a video. Nuestra plataforma en línea te permite generar voces en off y añadir subtítulos automáticamente, agilizando tu proceso de compilación.

¿Puedo publicar mis compilaciones de video generadas por AI directamente en plataformas como YouTube usando HeyGen?

Sí, HeyGen permite la exportación fácil de tus compilaciones de video diseñadas profesionalmente, optimizadas para varias plataformas, incluyendo la publicación directa en YouTube. También puedes aplicar controles de marca, como logotipos y colores, para mantener tu identidad.

¿Qué tan flexible es HeyGen para integrar varios tipos de medios en mis videos de compilación?

HeyGen ofrece una gran flexibilidad para tus compilaciones de video, permitiéndote subir fotos, grabaciones de pantalla y utilizar nuestra extensa biblioteca de medios. Nuestra interfaz de arrastrar y soltar hace que sea sencillo compilar contenido diverso en un video cohesivo en línea.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo