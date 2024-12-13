Tu Creador de Vídeos de Ventaja Competitiva: Domina Tu Mercado

Convierte ideas en vídeos de marketing de alta calidad al instante. Aprovecha el texto a vídeo desde guion para cautivar a tu audiencia y aumentar la lealtad a la marca.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen proporciona una solución significativa como 'creador de vídeos de ventaja competitiva'. Emplea un estilo visual profesional y moderno con una banda sonora enérgica y una voz en off segura. Ilustra la integración perfecta de 'avatares AI' para personalizar mensajes y elevar las estrategias de 'video marketing', demostrando facilidad de uso e impacto.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corto inspirador de 30 segundos dirigido a creadores de contenido y emprendedores, enfatizando el poder de la 'narración' en la 'creación de vídeos'. Utiliza una estética atractiva y visualmente rica, acompañada de música de fondo motivadora y una narrativa clara entregada a través de 'Texto a vídeo desde guion'. Destaca la rapidez con la que se pueden dar vida a historias convincentes, cautivando a las audiencias y fomentando el compromiso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional dinámico de 60 segundos para especialistas en marketing en redes sociales y negocios de comercio electrónico, destacando cómo crear 'vídeos de alta calidad' para 'vídeos en redes sociales'. Adopta un estilo rápido y visualmente atractivo con música animada y de tendencia. Demuestra la eficiencia de usar las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para crear 'vídeos promocionales' llamativos y transmitir mensajes de manera efectiva con 'Subtítulos/captions' automáticos para un mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un 'vídeo empresarial' informativo de 45 segundos dirigido a formadores corporativos y profesionales de recursos humanos, centrado en crear 'vídeos de formación' efectivos. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y fácil de seguir, con un 'Actor de Voz AI' amigable. Explica cómo la 'Generación de voz en off' puede simplificar la producción de contenido educativo atractivo y consistente, mejorando las experiencias de aprendizaje sin necesidad de talento profesional de voz.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Ventaja Competitiva

Aprovecha la creación de vídeos impulsada por AI para desarrollar contenido convincente que muestre tus fortalezas únicas y diferencie tu marca en el mercado.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza ingresando o pegando tu guion de vídeo en el editor de texto. Nuestra función de texto a vídeo impulsada por AI transforma tu contenido escrito en escenas dinámicas, sentando las bases para una narración poderosa.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Mejora tu mensaje eligiendo entre una amplia gama de Avatares AI. Estos presentadores realistas añaden un toque humano a tu vídeo, ayudando a involucrar a tu audiencia y transmitir tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Marca y Voz en Off
Integra la identidad de tu marca aplicando colores, logotipos y fuentes personalizados. Luego, utiliza nuestra función de generación de voz en off para crear una narración profesional, o sube tu propio audio para un toque personalizado, mejorando tus esfuerzos de video marketing.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Finaliza tu proyecto exportando tu vídeo en varios formatos de aspecto y resoluciones. Produce vídeos de alta calidad listos para cualquier plataforma, asegurando que tu mensaje llegue a su audiencia prevista con claridad e impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos convincentes impulsados por AI para resaltar testimonios de clientes, construyendo confianza y mostrando tu propuesta de valor única.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para marketing?

HeyGen utiliza herramientas impulsadas por AI y un editor intuitivo de arrastrar y soltar para agilizar el proceso de creación de vídeos. Puedes generar fácilmente vídeos de alta calidad utilizando diversos Avatares AI y plantillas diseñadas profesionalmente para tus necesidades de video marketing, incluidos vídeos para redes sociales y vídeos promocionales.

¿Puede HeyGen ayudar con la narración de historias impactante a través de vídeos?

Absolutamente. HeyGen transforma texto en vídeo, permitiendo una narración poderosa con Actores de Voz AI y Avatares AI. Puedes crear contenido de vídeo convincente para vídeos empresariales, vídeos de formación o vídeos de marketing simplemente proporcionando tu guion.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de ventaja competitiva?

HeyGen proporciona una ventaja competitiva inigualable en la creación de vídeos al ofrecer plantillas de vídeo impulsadas por AI y amplias opciones de personalización. Con HeyGen, puedes producir contenido de marca de manera eficiente, utilizando controles de marca, música y transiciones para crear visuales únicos que destacan.

¿Cómo mejoran las herramientas impulsadas por AI de HeyGen la producción creativa?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen, incluyendo el Generador de Subtítulos AI y la funcionalidad de texto a vídeo, mejoran significativamente la producción creativa al automatizar tareas complejas. Esto permite a los usuarios centrarse en los aspectos narrativos y visuales, creando vídeos de alta calidad e historias animadas con una facilidad sin precedentes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo