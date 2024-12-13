Creador de Vídeos de Apoyo a la Compasión: Crea Historias Impactantes

Inspira conexión humana y comprensión emocional con avatares de IA para una narración visual convincente.

353/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de compasión de 60 segundos dirigido a empleados del sector sanitario, con imágenes profesionales, claras e ilustrativas complementadas por una voz calmada y autoritaria, para demostrar interacciones empáticas con los pacientes mediante el uso de avatares de IA realistas.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo personalizado de recaudación de fondos de 30 segundos para donantes potenciales y existentes de una organización sin ánimo de lucro, empleando imágenes emotivas de estilo testimonial y un tono sincero y agradecido, que transmita eficazmente el impacto individual utilizando la generación de Voz en off de HeyGen para añadir un toque personal a cada mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de empatía de 15 segundos para marketing en redes sociales dirigido a jóvenes adultos, utilizando imágenes dinámicas, atractivas y relacionadas con música de fondo motivadora y texto claro en pantalla, para transmitir rápidamente un mensaje de apoyo y narración visual, asegurando una amplia accesibilidad con los Subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Apoyo a la Compasión

Crea sin esfuerzo vídeos de apoyo a la compasión impactantes utilizando herramientas impulsadas por IA, fomentando la conexión humana y la comprensión emocional.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo desde el Guion
Comienza pegando tu mensaje en el editor. Nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde guion" generará instantáneamente un borrador de vídeo, proporcionando el punto de partida perfecto para tu narrativa compasiva.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA Atractivo
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para representar visualmente tu mensaje. Esta poderosa característica ayuda a transmitir tu historia compasiva, haciéndola más relatable para tu audiencia.
3
Step 3
Genera Voces en Off Atractivas
Eleva el impacto de tu vídeo con una narración profesional. Utiliza nuestra herramienta de "generación de Voz en off" para añadir voces de sonido natural, asegurando que tu mensaje se entregue con claridad y resonancia emocional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Mensaje
Finaliza tu creación y prepárala para cualquier plataforma. Exporta fácilmente tu vídeo personalizado utilizando "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", asegurando que tu mensaje llegue a tu audiencia de manera efectiva a través de todos los canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso de los Donantes y la Recaudación de Fondos

.

Crea vídeos personalizados que muestren historias de donantes e impacto de programas, fortaleciendo las relaciones con los donantes y apoyando los esfuerzos de recaudación de fondos para causas compasivas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente creador de vídeos de apoyo a la compasión?

HeyGen te permite crear vídeos de apoyo a la compasión impactantes al aprovechar avatares de IA realistas y capacidades avanzadas de Texto a vídeo desde guion, fomentando una conexión humana genuina y comprensión emocional a través de una narración visual convincente.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos de empatía para un mayor alcance?

Sí, HeyGen permite la creación de vídeos de empatía personalizados, permitiéndote adaptar el contenido y mantener controles de marca consistentes. Con características como el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones y Subtítulos/captions automáticos, tu mensaje de compasión puede llegar a una audiencia más amplia de manera efectiva.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para vídeos educativos de compasión?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas impulsadas por IA ideales para vídeos educativos de compasión, incluyendo conversión fluida de Texto a vídeo desde guion y generación de Voz en off natural. Puedes comenzar rápidamente con Plantillas y escenas personalizables, haciendo que la creación de contenido sea eficiente e impactante.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de recaudación de fondos efectivos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de recaudación de fondos convincentes, ayudando a las organizaciones a fortalecer las relaciones con los donantes. Utiliza avatares de IA y Texto a vídeo desde guion para crear vídeos personalizados que transmitan tu mensaje con autenticidad y construyan una conexión humana más profunda.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo